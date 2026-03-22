Έκτος ο Μίλτος Τεντόγλου στο Τόρουν

Έκτος «τερμάτισε» ο Μίλτος Τεντόγλου στο Παγκόσμιο κλειστού στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας.

Με καλύτερο άλμα στα 8.19μ στον μεγάλο τελικό του άλματος εις μήκος και χωρίς να καταφέρει να βρει το καλό του πάτημα στη βαλβίδα, ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε την έκτη θέση στον κόσμο.

Αν και βελτίωσε την επίδοσή του, ο Μίλτος Τεντόγλου έμεινε εκτός βάθρου. Από την άλλη, ο Πορτογάλος Μπαλντέ ήλθε με ένα εξαιρετικό άλμα στα 8.46μ, καταγράφοντας την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Η τελική κατάταξη

1.Ζέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) 8.46μ.

2.Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) 8.39μ.

3.Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) 8.31μ.

4.Τζόρτζε Χοντελίν (Κούβα) 8.26

5.Τζερέμια Ντέιβις (ΗΠΑ) 8.21μ.

6.Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 8.19μ.

7.Τατζάι Γκέιλ (Τζαμάικα) 8.12μ.



