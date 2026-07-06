«Είμαστε σοκαρισμένοι»: Αντιδράσεις με την παρέμβαση Τραμπ στο Μουντιάλ για την κόκκινη στον Μπάλογκαν - «Πήρε τηλέφωνο τον Ινφαντίνο»

Αντιδράσεις προκάλεσε η φερόμενη εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ, στην απόφαση της FIFA να ανατρέψει τον αποκλεισμό του επιθετικού της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, Φολαρίν Μπάλογκαν από το Μουντιάλ 2026.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησε από τη FIFA να επανεξετάσει την τιμωρία αποκλεισμού μίας αγωνιστικής που είχε επιβληθεί στον ποδοσφαιριστή, πριν η διεθνής ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανατρέψει τελικά «αιφνιδιαστικά» την απόφασή της, την Κυριακή.

«Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε το σωστό και διόρθωσε μια μεγάλη αδικία!», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Μουντιάλ 2026: Τι συνέβη με τον Μπάλογκαν - «Ο Τραμπ κάλεσε τον Ινφαντίνο»

Την Τετάρτη, ο Μπάλογκαν πήρε κόκκινη κάρτα για φάουλ, με αποτέλεσμα να αποβληθεί κατά τη νίκη των ΗΠΑ με 2-0 επί της Βοσνίας Ερζεγοβίνης.

Η αποβολή αυτή έφερε αυτόματα αποκλεισμό μίας αγωνιστικής, χωρίς δυνατότητα έφεσης, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς.

Ωστόσο, για πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η FIFA ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει στον ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί στο αμέσως επόμενο παιχνίδι.

Σε ανακοίνωσή της την Κυριακή, η FIFA ανέφερε ότι «η εφαρμογή της αυτόματης τιμωρίας αποκλεισμού μίας αγωνιστικής για τον ποδοσφαιριστή των ΗΠΑ Φολαρίν Μπάλογκαν αναστέλλεται δοκιμαστικά για περίοδο ενός (1) έτους».

Η FIFA επικαλέστηκε το άρθρο 27 του Πειθαρχικού της Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο «το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο μπορεί να αποφασίσει την πλήρη ή μερική αναστολή της εφαρμογής μιας πειθαρχικής κύρωσης».

Οι New York Times ανέφεραν ότι ο Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, την Τετάρτη και του ζήτησε να επανεξετάσει την τιμωρία του Μπάλογκαν.

Το MS NOW επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ τηλεφώνησε στον επικεφαλής της FIFA.

Βέλγιο για άρση απόφασης από τη FIFA: «Η Ομοσπονδία έμεινε έκπληκτη»

Εν τω μεταξύ, το Βέλγιο «έμεινε έκπληκτο» από την απόφαση της FIFA να επιτρέψει στον Μπαλογκούν να αγωνιστεί τη Δευτέρα το βράδυ.

Συγκεκριμένα, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Βελγίου εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία εκφράζει τη δυσαρέσκειά του στην άρση της απόφασης για τον ποδοσφαιριστή, μιλώντας για μία απόφαση που αντιβαίνει τον Πειθαρχικό Κώδικα, όπως και στους κανονισμούς της διοργάνωσης. Η Ομοσπονδία ενημέρωσε παράλληλα, πως εξετάζει όλες τις διαθέσιμες νομικές επιλογές.

«Η Βασιλική Βελγική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου [RBFA] εκφράζει την έκπληξή της για την απόφαση της FIFA να κηρύξει τον τιμωρημένο παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών Φολαρίν Μπαλογκούν επιλέξιμο να αγωνιστε. Προκειμένου να διασφαλιστούν τα νόμιμα δικαιώματα όλων των συμμετεχουσών ομάδων και να προστατευθούν οι θεμελιώδεις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι στο άθλημά μας, τόσο σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA όσο και σε μελλοντικές διοργανώσεις του τουρνουά, η RBFA εξετάζει όλες τις πιθανές επιλογές.»



Με πληροφορίες από New York Times