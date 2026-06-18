«Είμαστε όλοι μία οικογένεια» - Πάνω από 1 εκατ. φίλαθλοι των Knicks στην παρέλαση των πρωταθλητών NBA

Χιλιάδες, με αρκετά αμερικάνικα μέσα να κάνουν λόγο για εκατομμύρια, φίλαθλοι των New York Knicks, ντυμένοι στα μπλε και πορτοκαλί χρώματα της ομάδας, κατέκλυσαν το κέντρο της Νέας Υόρκης την Πέμπτη για να γιορτάσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA σε μια εντυπωσιακή παρέλαση με κομφετί και εορταστική ατμόσφαιρα.

Κατά μήκος της Church Street, που εκτείνεται παράλληλα με τη διαδρομή της παρέλασης, οι φίλαθλοι τραγουδούσαν, έπιναν και πανηγύριζαν, ενώ ορισμένοι ανέβηκαν ακόμη και πάνω σε περιπολικά, για να βγάλουν φωτογραφίες, μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα αστυνομικών.

«Είμαι απλώς χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή τη νίκη», είπε ένας φίλαθλος στην Guardian. «Χαίρομαι που είμαι μέρος της ιστορίας».

Οι παίκτες των Knicks αποθεώνονται κατά τη διάρκεια της σημερινής παρέλασης στη Νέα Υόρκη / Φωτ.: EPA

New York Knicks: Οπαδοί απ' όλα τα στρώματα στην παρέλαση για τους πρωταθλητές του NBA

Ανάμεσα στο πλήθος βρισκόταν και ο 27χρονος Γουέσλι Τσόου από το Κουίνς, ο οποίος έγινε φίλαθλος των Knicks το 2012, κατά την περίοδο της λεγόμενης «Linsanity», όταν ο Τζέρεμι Λιν είχε εξελιχθεί σε αγαπημένο πρόσωπο των φιλάθλων.

«Το να βλέπω κάποιον που μου έμοιαζε να παίζει στο NBA ήταν πραγματικά εμπνευστικό», είπε. «Σήμερα βλέπεις ανθρώπους από κάθε γειτονιά και κάθε κοινωνικό υπόβαθρο να γιορτάζουν μαζί το ίδιο πράγμα. Είναι απίστευτο».

Οι χώροι θέασης της παρέλασης είχαν γεμίσει ήδη από τις 7:25 το πρωί, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης. Η πομπή ξεκίνησε στις 10:00, με τη διαδρομή να εκτείνεται από το Battery Park έως το Δημαρχείο.

Ο δήμαρχος της πόλης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος είχε προβλέψει ότι θα επρόκειτο για μία από τις μεγαλύτερες παρελάσεις στην ιστορία της Νέας Υόρκης, εθεάθη να χορεύει πάνω σε άρμα μαζί με τον Καρλ-Άντονι Τάουνς. Ο συμπαίκτης του, OG Anunobi, κυκλοφορούσε ανάμεσα στους φιλάθλους κρατώντας το τρόπαιο του NBA και ένα μπουκάλι τεκίλα.

Οι παίκτες των Knicks στη σημερινή μεγάλη παρέλαση / Φωτ.: EPA

Οπαδός των Knicks πανηγυρίζει στη Νέα Υόρκη / Φωτ.: EPA

New York Knicks: Παρόντες Σπάικ Λι, Μπεν Στίλερ και Τιμοτέ Σαλαμέ

Στην παρέλαση έδωσαν επίσης το «παρών» ο παλαίμαχος αστέρας των Νικς Καρμέλο Άντονι, καθώς και διάσημοι φίλαθλοι της ομάδας όπως ο Σπάικ Λι, ο Μπεν Στίλερ, ο Κρις Ροκ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ.

Παιδιά σκαρφάλωσαν σε αυτοκίνητα φωνάζοντας συνθήματα, ενώ πλανόδιοι πωλητές διέθεταν μπλουζάκια με συνθήματα όπως «Champions», «King Brunson» και άλλα αφιερωμένα στους πρωταγωνιστές της σεζόν.

Ένας φίλαθλος ονόματι Άλαν ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια μόνο και μόνο για να ζήσει την εμπειρία της παρέλασης. Κρατώντας μια φωτογραφική Polaroid, τραβούσε αναμνηστικές φωτογραφίες οικογενειών: «Ήθελα απλώς να δώσω στους ανθρώπους μια ανάμνηση από αυτή τη μέρα», είπε.

Η Έρικα, φίλαθλος ιταλικής καταγωγής που βρέθηκε στην παρέλαση με τον μικρό γιο της, Μίλαν, δήλωσε ότι η αγάπη της για τους Knicks μεγάλωσε βλέποντας τη χαρά που έδινε η ομάδα στο παιδί της: «Όλοι είναι χαρούμενοι για έναν κοινό σκοπό και το χρειαζόμαστε αυτό», είπε.

Ανάμεσα στους παλαιότερους φιλάθλους βρισκόταν και ο Τζον Ριβέρα, ο οποίος ήταν 13 ετών όταν οι Νικς είχαν κατακτήσει το προηγούμενο πρωτάθλημά τους το 1973. Η φετινή κατάκτηση συνέπεσε μάλιστα με τα 69α γενέθλιά του.

«Ήμουν εκεί στην εποχή του Patrick Ewing, ήμουν εκεί το 1999 όταν πιστεύαμε ότι θα τα καταφέρουμε. Πέρασα όλες τις απογοητεύσεις, αλλά ποτέ δεν έχασα την πίστη μου», είπε.

Ο Ριβέρα, που εργάστηκε για τρεις δεκαετίες στη συντήρηση του μετρό της Νέας Υόρκης πριν συνταξιοδοτηθεί στη Φλόριντα, επέστρεψε στην πόλη αυτή την εβδομάδα για μια κηδεία και βρέθηκε τελικά να ζει μία από τις πιο ιστορικές στιγμές της ομάδας του.

«Με κάνει να νιώθω ότι ανήκω ξανά εδώ», ανέφερε.

Ο Μπεν Στίλερ και ο Σπάικ Λι ανάμεσα στις δημοφιλείς προσωπικότητες που συμμετείχαν στην παρέλαση των Knicks / Φωτ.: EPA

Χιλιάδες φίλαθλοι των Knicks στην παρέλαση της Νέας Υόρκης / Φωτ.: EPA

Οπαδοί της Knicks στέκονται όπου μπορούν, για να δουν την παρέλαση της ομάδας τους / Φωτ.: EPA

Η 33χρονη Μπάρμπαρα Έθεριτζ από το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ παρακολουθούσε την παρέλαση από ένα υπερυψωμένο σημείο μαζί με φίλους της. Δήλωσε ότι έγινε πρόσφατα φίλαθλος των Νικς χάρη στον σύντροφό της.

Κοιτάζοντας το πλήθος, είπε χαρακτηριστικά: «Όλοι αυτοί είναι άγνωστοι μεταξύ τους. Αλλά σήμερα είμαστε οικογένεια».

Το γιορτινό κλίμα συμπλήρωσε και ο πλέον διάσημος «Baklava Guy», ο άνθρωπος που είχε γίνει viral μοιράζοντας μπακλαβάδες έξω από το Madison Square Garden κατά τη διάρκεια των τελικών. Αυτή τη φορά βρέθηκε στην παρέλαση μοιράζοντας δωρεάν γλυκά στους φιλάθλους.

«Ζούμε μια ξεχωριστή στιγμή στην ιστορία της Νέας Υόρκης», δήλωσε ο Ρόι Ντονκ, ιδιοκτήτης της επιχείρησης Good Baklava. «Συνήθως τα πουλάω, αλλά σήμερα δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνω».

Για πολλούς από όσους βρέθηκαν στους δρόμους της πόλης, η παρέλαση δεν ήταν μόνο μια αθλητική γιορτή. Ήταν μια σπάνια στιγμή ενότητας σε μια πόλη που συχνά μοιάζει διχασμένη.

«Γι' αυτό ήρθαμε», είπε ο φίλαθλος Μπένι Τάτσμαν κοιτάζοντας το πλήθος. «Ήθελα απλώς να δω τους ανθρώπους. Ήθελα να δω όλους χαρούμενους».

Με πληροφορίες από Guardian