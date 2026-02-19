«Είμαι η πιο διακεκριμένη γυναίκα σκιέρ» – Η απάντηση της Eileen Gu σε ερώτηση για τα «χαμένα» χρυσά μετάλλια

Με δύο νέα ασημένια μετάλλια στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, η Eileen Gu, πρωταθλήτρια του ελεύθερου σκι, έγινε η πιο διακεκριμένη freestyle σκιέρ στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ωστόσο, δεν αντιμετωπίστηκε κατ΄ αυτόν τον τρόπο από δημοσιογράφο στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε μετά τη δεύτερη θέση στο freeski slopestyle. Ο δημοσιογράφος τη ρώτησε: «Τα βλέπετε ως δύο ασημένια που κερδίσατε ή ως δύο χρυσά που χάσατε;».

Η Gu ξέσπασε σε γέλια και έδωσε την απάντησή της, θυμίζοντας με σαφήνεια ποια είναι και τι έχει πετύχει στο άθλημά της.

«Είμαι η πιο διακεκριμένη γυναίκα σκιέρ στην ιστορία», είπε αρχικά, βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους.

«Νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι μια απάντηση. Η κατάκτηση ενός μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι μια εμπειρία που αλλάζει τη ζωή κάθε αθλητή. Το να το κάνεις πέντε φορές είναι πολύ πιο δύσκολο. Γιατί κάθε μετάλλιο είναι εξίσου δύσκολο για μένα, αλλά οι προσδοκίες όλων των άλλων αυξάνονται, σωστά;

Όσο για την ιστορία με τα “δύο χαμένα μετάλλια”, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, θεωρώ ότι είναι μια κάπως γελοία οπτική.

Παρουσιάζω το καλύτερο σκι της καριέρας μου. Κάνω πράγματα που κυριολεκτικά δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ.

Και νομίζω πως αυτό είναι κάτι παραπάνω από αρκετό.

Αλλά σας ευχαριστώ».

Το βίντεο με την απάντησή της δημοσίευσε ο επίσημος λογαριασμός της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Instagram.