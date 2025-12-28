Έγκυος η Άννα Κορακάκη: «Το καλύτερο δώρο φέτος δεν είναι κάτω από το δέντρο»

Έγκυος ανακοίνωσε- πριν από μερικές ημέρες- πως είναι η Άννα Κορακάκη.

Την ανακοίνωση έκανε η ίδια μέσω ανάρτησης στα social στις 19 Δεκεμβρίου.

Η πρωταθλήτρια σκοποβολής και χρυσή Ολυμπιονίκης ενημέρωσε τους διαδικτυακούς τους φίλους πως εκείνη και ο σύζυγός της, Γιάννης Χαλκιαδάκης περιμένουν το πρώτο τους παιδί, που είναι κοριτσάκι.

«Η οικογένειά μας μεγαλώνει… δυο ποδαράκια, τέσσερις πατούσες και οι καρδιές μας με απέραντη αγάπη και λαχτάρα, να χτυπάνε πια για σένα Το μικρό μας κοριτσάκι γεμίζει ήδη τις σκέψεις και τα όνειρά μας με φως», έγραψε στην ανάρτησή της η Άννα Κορακάκη.

Άννα Κορακάκη: Οι ευχές για τις γιορτές

Σε νέα της ανάρτηση, ποζάρει μπροστά από το χριστουγέννιατικο δέντρο, γράφοντας: «Το καλύτερο δώρο φέτος δε θα ‘ναι κάτω απ’ το δέντρο. Σας ευχαριστούμε όλες & όλους από καρδιάς για την αγάπη και τις αμέτρητες ευχές σας τις τελευταίες μέρες! Αντευχόμαστε υγεία πάνω απ’ όλα, ψυχική ανθεκτικότητα, τύχη, γέλια, αγάπη και όλα όσα χρειάζεται ο καθένας για να ‘ναι καλά κι ευτυχισμένος! Καλά Χριστούγεννα».

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές του φθινοπώρου η Άννα Κορακάκη ανακοίνωσε πως παντρεύτηκε, στις 23 Σεπτεμβρίου 2023 με τον Γιάννη Χαλκιαδάκη.