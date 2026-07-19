Έφτασε η μεγάλη στιγμή του Μουντιάλ: Η αναμέτρηση Ισπανίας - Αργεντινής και τα φαντασμαγορικά σόου

Η αναμονή για εκατομμύρια φίλους του ποδοσφαίρου τελείωσε με τον αποψινό τελικό του Μουντιάλ 2026.

Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνται στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026, σε έναν αγώνα που θα αναδείξει την καλύτερη ομάδα του κόσμου και θα έχει προσφέρει ένα πολλά υποσχόμενο μουσικό πρόγραμμα, αφού μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως η Μαντόνα, η Σακίρα και ο Τζάστιν Μπίμπερ, αναμένεται να τραγουδήσουν πριν το δεύτερο ημίχρονο.

Μέσι vs Γιαμάλ: Οι δύο ηγετικές μορφές του αποψινού τελικού

Στη μία πλευρά βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι. Στα 39 του χρόνια, ο άνθρωπος που κατέκτησε σχεδόν τα πάντα στο ποδόσφαιρο έχει μπροστά του την ευκαιρία να ολοκληρώσει με τον ιδανικό τρόπο την τελευταία -εκτός απροόπτου- παρουσία του σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ διεκδικεί ένα ακόμη διαδοχικό τρόπαιο στη διοργάνωση με την εθνική του ομάδα, κάτι που θα τον εδραιώσει ακόμη περισσότερο στην ιστορία του αθλήματος.

Απέναντί του βρίσκεται ο Λαμίν Γιαμάλ. Στα 19 του χρόνια, ο νεαρός Ισπανός αποτελεί ήδη ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και έχει εξελιχθεί στην ηγετική μορφή της Εθνικής Ισπανίας στη φετινή διοργάνωση. Ένας παγκόσμιος τίτλος σε τόσο νεαρή ηλικία θα αποτελέσει ένα ακόμη ορόσημο σε μια καριέρα που πολλοί πιστεύουν ότι μόλις ξεκινά.

Μουντιάλ: Οι αστέρες που συμμετέχουν στην τελετή λήξης και στο halftime show

Την τελευταία ημέρα της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο θα συνοδεύσουν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Και για πρώτη φορά, εκτός από την τελετή λήξης και τον μεγάλο τελικό, το FIFA World Cup 2026 Final Halftime Show θα αποτελέσει το κορυφαίο γεγονός της βραδιάς.

Η σύνθεση των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν στο Halftime Show είχε ανακοινωθεί νωρίτερα, ενώ πλέον έγινε γνωστή και η λίστα των σταρ που θα λάβουν μέρος στην τελετή λήξης του Μουντιάλ 2026.

Ο τραγουδιστής Post Malone επιλέχθηκε για το σόου πριν από τον τελικό αγώνα.

Post Malone performando “Chrome Heartbreaker” na cerimônia de encerramento da Copa do Mundo Fifa 2026. pic.twitter.com/96KhO38OKN — Portal Post Malone 🍻 | Fansite (@PortalPostBR) July 19, 2026

Η φετινή διοργάνωση ανεβάζει τον πήχη, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ θα πραγματοποιηθεί και σόου στο ημίχρονο του τελικού.

Στο σόου του ημιχρόνου θα εμφανιστούν οι Madonna, Shakira, Coldplay, BTS, Burna Boy, Justin Bieber, Gustavo Dudamel και PS 22 Chorus.





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