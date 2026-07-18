Diamond League: Βρετανός δρομέας «έσπασε» το παγκόσμιο ρεκόρ στο μίλι μετά από 27 χρόνια

Παγκόσμιο ρεκόρ καταγράφηκε στη διοργάνωση Diamond League του Λονδίνου, καθώς ο Βρετανός δρομέας Τζος Κερ κατέρριψε -στο μίλι- επίδοση, που παρέμενε ακατάρριπτη εδώ και 27 χρόνια.

Ο Κερ πέτυχε το ιστορικό επίτευγμα στη διοργάνωση Diamond League, που διεξήχθη στο Στάδιο του Λονδίνου, στο Ολυμπιακό Πάρκο της βρετανικής πρωτεύουσας.

Μπροστά στις κατάμεστες εξέδρες, ο Βρετανός ολοκλήρωσε τα τέσσερα περάσματα του στίβου σε 3:42.66, βελτιώνοντας κατά μισό δευτερόλεπτο το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ.

Diamond League: Ποιος είχε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ στο μίλι

Η προηγούμενη κορυφαία επίδοση ανήκε στον αθλητή από το Μαρόκο, Χισάμ Ελ Γκερούζ, ο οποίος είχε τρέξει το μίλι σε 3:43.13 το 1999, επίδοση που παρέμενε αξεπέραστη για σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Το νέο παγκόσμιο ρεκόρ του Κερ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές του φετινού Diamond League και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του βρετανικού στίβου, αναφέρει καταληκτικά στο δημοσίευμά του το Sky News.

Με πληροφορίες από Sky News