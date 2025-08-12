Δεύτερος ο Μίλτος Τεντόγλου στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστης

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο διεθνές μίτινγκ του «Istvan Gyulai Memorial», στη Βουδαπέστη.

Στην πρώτη προσπάθειά του, ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης ξεκίνησε στα 7,81 μέτρα, για να επανέλθει στη δεύτερη σημειώνοντας βελτίωση και καταφέρνοντας άλμα, 7,94 μέτρων.

Με το τρίτο του άλμα, ο Μίλτος Τεντόγλου έφτασε τα 8,05 και «ανέβηκε» στη δεύτερη θέση πίσω από τον Γερμανό Σιμόν Μπατζ που είχε σημειώσει 8,07.

Ο Τεντόγλου είχε καλύτερο άλμα στα 8,05 μ. επίδοση που σημείωσε στην τρίτη αλλά και την έκτη προσπάθεια του και γι’ αυτό πήρε τη δεύτερη θέση μολονότι τον ισοφάρισε (στα 8,05μ.) στο πέμπτο άλμα του ο Ουζμπέκος Ανβάρ Ανβάροφ.

Τα άλματα του Έλληνα πρωταθλητή αναλυτικά ήταν: 7,81 μ. (-0,1), 7,94 μ. (0,3), 8,05 μ. (-0,4), άκυρο, 7,66 μ. (0,4) και 8,05 μ. (0,4).

Τη νίκη στον αγώνα πήρε ο Γερμανός Σάιμον Μπατζ με άλμα στα 8,07 μ. (-0,3).