«Δεν πρόκειται να τα παρατήσω»: Ο Μπγιορν Μποργκ αποκάλυψε ότι πάσχει από επιθετικό καρκίνο του προστάτη

Ο θρύλος του τένις Μπγιορν Μποργκ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη, τονίζοντας πως «παλεύει κάθε μέρα σαν να είναι τελικός Wimbledon».

Ο 11 φορές νικητής Grand Slam περιγράφει τη δοκιμασία του στην αυτοβιογραφία του «Heartbeats: A Memoir», που συνυπογράφει με τη σύζυγό του Πατρίσια. Στο βιβλίο αναφέρει ότι υπεβλήθη σε επέμβαση το 2024 και σήμερα βρίσκεται σε ύφεση.

Ο Μποργκ, ο οποίος κυριάρχησε στο άθλημα τη δεκαετία του ’70 με πέντε συνεχόμενους τίτλους στο Wimbledon (1976–1980) και έξι στο Roland Garros, είχε συγκλονίσει τον κόσμο του τένις όταν αποσύρθηκε μόλις στα 26 του χρόνια.

«Μίλησα με τον γιατρό και μου είπε ότι τα πράγματα είναι πολύ, πολύ σοβαρά», ανέφερε σε συνέντευξη στο BBC. «Μου είπε ότι έχω καρκινικά κύτταρα που κοιμούνται και ότι θα είναι μια μάχη για το μέλλον. Κάθε έξι μήνες κάνω εξετάσεις. Την τελευταία την έκανα πριν δύο εβδομάδες. Είναι κάτι με το οποίο πρέπει να ζήσω».

Σύμφωνα με τον Σουηδό, οι γιατροί εντόπισαν τον καρκίνο το 2023, παρά τους τακτικούς ελέγχους που έκανε για χρόνια. «Το θέμα είναι ότι δεν νιώθεις τίποτα, είσαι καλά και ξαφνικά συμβαίνει», είπε ο πρώην πρωταθλητής, που είχε μείνει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για 109 εβδομάδες. «Ελπίζω να είμαι καλά. Το παίρνω μέρα με τη μέρα, χρόνο με τον χρόνο, με την ελπίδα ότι θα συνεχίσω».

Ο Μπγιορν Μποργκ το 1980 / Φωτ: EPA, αρχείου

Ο Μποργκ είχε επιχειρήσει μια σύντομη επιστροφή το 1991, χωρίς όμως να καταφέρει να ξανασταθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Στην ακμή του, διατηρούσε μια από τις πιο έντονες αντιπαλότητες στην ιστορία του αθλήματος με τον Τζον ΜακΕνρό. Ο τελικός του Wimbledon το 1980, που κρίθηκε έπειτα από επικό τάι μπρέικ 18–16 στο τέταρτο σετ και πέντε συνολικά σετ, θεωρείται μέχρι σήμερα ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών.

«Τώρα έχω έναν νέο αντίπαλο, τον καρκίνο – έναν αντίπαλο που δεν μπορώ να ελέγξω», γράφει στο βιβλίο του. «Αλλά θα τον νικήσω. Δεν πρόκειται να τα παρατήσω. Παλεύω σαν κάθε μέρα να είναι τελικός Wimbledon. Και συνήθως αυτοί πάνε αρκετά καλά, έτσι δεν είναι;»

Με πληροφορίες από CNN