Η ΑΕΚ ξεκίνησε ιδανικά το πρώτο της ευρωπαϊκό ματς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, αλλά δεν κατάφερε να «καθαρίσει» την υπόθεση πρόκριση στην Κύπρο.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προηγήθηκε γρήγορα με 2-0 χάρη σε γκολ των Περέιρα και Ρέλβας, δείχνοντας να έχει τον απόλυτο έλεγχο στο ξεκίνημα του αγώνα. Ωστόσο, δύο λάθη στην άμυνα έδωσαν την ευκαιρία στον Άρη Λεμεσού να επιστρέψει στο παιχνίδι και να ισοφαρίσει σε 2-2 πριν το ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε αισθητά, με λίγες φάσεις και καμία από τις δύο ομάδες να μην απειλεί σοβαρά. Η ΑΕΚ δεν βρήκε λύσεις απέναντι στην οργανωμένη άμυνα των Κύπριων, οι οποίοι προτίμησαν να διαφυλάξουν την ισοπαλία.

Η πρόκριση θα κριθεί στη ρεβάνς της 14ης Αυγούστου, στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ΑΕΚ να διατηρεί το πλεονέκτημα έδρας.