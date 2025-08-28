Champions League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο League Phase

Ο Ολυμπιακός έμαθε το απόγευμα της Πέμπτης (28/08) τους αντιπάλους του στη League Phase του Champions League για τη σεζόν 2025-26, στη δεύτερη χρονιά που εφαρμόζεται το νέο φορμάτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν συνολικά οκτώ αγώνες, τέσσερις στο «Γ. Καραϊσκάκης» και τέσσερις εκτός έδρας. Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 16-18 Σεπτεμβρίου, ενώ η αυλαία της φάσης πέφτει στις 28 Ιανουαρίου.
Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού αναλυτικά
- Ρεάλ Μαδρίτης – εντός έδρας
- Μπαρτσελόνα – εκτός έδρας
- Λεβερκούζεν – εντός έδρας
- Άρσεναλ – εκτός έδρας
- Αϊντχόφεν – εντός έδρας
- Άγιαξ – εκτός έδρας
- Πάφος – εντός έδρας
- Καϊράτ – εκτός έδρας
Το νέο φορμάτ του Champions League
Η UEFA έχει αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς ομίλους με τη League Phase, όπου 36 ομάδες συμμετέχουν σε έναν ενιαίο βαθμολογικό πίνακα.
- Κάθε ομάδα δίνει 8 αγώνες με διαφορετικούς αντιπάλους.
- Οι πρώτες 8 της κατάταξης προκρίνονται απευθείας στους «16».
- Οι ομάδες από την 9η έως την 24η θέση θα παίξουν πλέι οφ για τα υπόλοιπα οκτώ εισιτήρια.
- Οι τελευταίες 12 αποχαιρετούν οριστικά την Ευρώπη.