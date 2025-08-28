Champions League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο League Phase

Ο Ολυμπιακός έμαθε το απόγευμα της Πέμπτης (28/08) τους αντιπάλους του στη League Phase του Champions League για τη σεζόν 2025-26, στη δεύτερη χρονιά που εφαρμόζεται το νέο φορμάτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν συνολικά οκτώ αγώνες, τέσσερις στο «Γ. Καραϊσκάκης» και τέσσερις εκτός έδρας. Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 16-18 Σεπτεμβρίου, ενώ η αυλαία της φάσης πέφτει στις 28 Ιανουαρίου.

Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού αναλυτικά

Ρεάλ Μαδρίτης – εντός έδρας

Μπαρτσελόνα – εκτός έδρας

Λεβερκούζεν – εντός έδρας

Άρσεναλ – εκτός έδρας

Αϊντχόφεν – εντός έδρας

Άγιαξ – εκτός έδρας

Πάφος – εντός έδρας

Καϊράτ – εκτός έδρας

Το νέο φορμάτ του Champions League

Η UEFA έχει αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς ομίλους με τη League Phase, όπου 36 ομάδες συμμετέχουν σε έναν ενιαίο βαθμολογικό πίνακα.