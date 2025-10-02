Champions League: Άρσεναλ-Ολυμπιακός 2-0 -Ήττα των «ερυθρόλευκων» στο «Emirates»

Η Άρσεναλ επικράτησε με 2-0 του Ολυμπιακού στο Emirates, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι», που στην πρεμιέρα είχαν μείνει στο 0-0 με την Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκης», υπέστησαν την πρώτη τους ήττα στη διοργάνωση και έμειναν με έναν βαθμό μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές της League Phase.

Η Άρσεναλ μπήκε δυνατά και μόλις στο 13ο λεπτό πήρε το προβάδισμα. Ο Γιόκερες διέσπασε την άμυνα των «ερυθρόλευκων», το σουτ του αποκρούστηκε από τον Τζολάκη και χτύπησε στο δοκάρι, αλλά ο Μαρτινέλι βρέθηκε στην κατάλληλη θέση για να σκοράρει σε κενή εστία.

Ο Ολυμπιακός είχε απάντηση στις ευκαιρίες. Ο Ελ Κααμπί στο 12’ και ο Ποντένσε στο 20’ έφτασαν κοντά στο γκολ, αναγκάζοντας τον Ράγια σε σωτήριες αποκρούσεις. Στο 37’ ο Ελ Κααμπί απείλησε ξανά με κεφαλιά, ενώ λίγο αργότερα ο Ποντένσε δεν μπόρεσε να εκτελέσει μετά από σέντρα του Κοστίνια.

Στην επανάληψη οι «ερυθρόλευκοι» πίστεψαν στην ισοφάριση. Στο 66’ βρήκαν δίχτυα με τον Τσικίνιο, όμως το γκολ ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ στον Ελ Κααμπί στην αρχή της φάσης. Ο Ολυμπιακός έφτασε εκ νέου κοντά στο 1-1 στο 85’ με τον Τσικίνιο και στο 88’ με τον Ελ Κααμπί, αλλά και στις δύο περιπτώσεις ο Ράγια είπε «όχι».

Τελικά, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Σάκα «σφράγισε» τη νίκη για την Άρσεναλ με όμορφο αριστερό σουτ μετά από πάσα του Έντεγκαρντ, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.