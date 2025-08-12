Βραζιλία: Πυροβολισμοί σε αγώνα πόλο γυναικών - Η στιγμή που οι παίκτριες εγκαταλείπουν πανικόβλητες την πισίνα

Πυροβολισμοί διέκοψαν αγώνα πόλο γυναικών στην πόλη Σαλβαδόρ της Βραζιλίας. Ο αγώνας διεξαγόταν μεταξύ Κίνας-Καναδά για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η αστυνομία ανέφερε πως δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Στα πλάνα φαίνεται ο αγώνας να διεξάγεται κανονικά όταν ξαφνικά ακούγεται πυροβολισμός. Τότε η διαιτησία διακόπτει τη ροή και ζητά από τις παίκτριες να βγουν από την πισίνα.

Εκείνες ξαπλώνουν στο έδαφος και βρίσκουν καταφύγιο πίσω από ένα μικρό εμπόδιο, όταν ακούν ξανά πυροβολισμούς έξω από το κολυμβητήριο. Εκείνη τη στιγμή, η Κίνα προηγείτο του Καναδά με 3-2.

«Ο αγώνας σταμάτησε για περίπου ένα λεπτό. Η ομάδα μας είδε ότι η αστυνομία το είχε αναλάβει», δήλωσε σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα (τοπική ώρα) ο Μάρκο Αντόνιο Λέμος, επικεφαλής της ομοσπονδίας υγρού στίβου της πολιτείας Μπαΐα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η αιτία των πυροβολισμών ήταν η αντιπαράθεση με έναν φερόμενο ως τοπικό κλέφτη, ο οποίος βρισκόταν έξω από το χώρο και προσπάθησε να διαφύγει. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι θεατές ενημερώθηκαν για το περιστατικό αφού το παιχνίδι είχε ξαναρχίσει.