Βραζιλία: Δισεκατομμυριούχος πέθανε και άφησε στον Νεϊμάρ 970 εκατομμύρια

Ο Νεϊμάρ, κατά το «εσύ κοιμάσαι και η τύχη σου δουλεύει», ξύπνησε με 970 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον στον λογαριασμό του, απλώς και μόνο επειδή ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε έναν συμπατριώτη του δισεκατομμυριούχο.

Μπορεί ο αποκλεισμός του από τις κλήσεις του Κάρλο Αντσελότι με την εθνική ομάδα να τον πλήγωσε, ήρθε όμως μία είδηση που σίγουρα θα του αναπτερώσει το ηθικό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ο ζάμπλουτος Βραζιλιάνος επιχειρηματίας έφυγε από τη ζωή και στη διαθήκη του έγραψε για τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ το μυθικό ποσό των 970 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος.

Σαφώς αυτά τα χρήματα μπορεί ο Νεϊμάρ να μην τα είχε ανάγκη, πλέον όμως έχει κάτι για να γεμίσει το κενό που του άφησε η εθνική Βραζιλίας.