Βραζιλία - Αϊτή στο Μουντιάλ: Εκτός αγώνα ο Νεϊμάρ - Τι μεταδίδουν βραζιλιάνικα ΜΜΕ

Ο Νεϊμάρ μένει εκτός και από τον αγώνα της Βραζιλίας με την Αϊτή.

Ο επιθετικός της Βραζιλίας τέθηκε εκτός αποστολής για τον αγώνα της Παρασκευής 19 Ιουνίου στη Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με ενημέρωση που εξέδωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας, ο Νεϊμάρ δεν θα ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή και θα παραμείνει στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ. Ο 34χρονος επέστρεψε την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο πεδίο των προπονήσεων για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του στη γάμπα, στις 17 Μαΐου.

Με τον τίτλο του κορυφαίου σκόρερ στην ιστορία της εθνικής της πατρίδας του, έχοντας καταφέρει συνολικά 79 γκολ, ο Νεϊμάρ δεν έχει αγωνιστεί σε διεθνή αναμέτρηση από τον Οκτώβριο του 2023.

Δημοσιεύματα από μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας, μεταδίδουν ότι το ιατρικό επιτελείο της εθνικής ομάδας αισιοδοξεί πως ο Νεϊμάρ θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση απ’ τη φάση των νοκ άουτ αγώνων κι έπειτα. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, η Σκωτία βρίσκεται στην κορυφή του 3ου ομίλου, χάρη στη νίκη της με 1-0 επί της Αϊτής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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