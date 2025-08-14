Βόλφσμπεργκερ - ΠΑΟΚ 0-1: Ο Καμαρά έστειλε τους «ασπρόμαυρους» στα πλέι οφ του Europa League

Με ένα γκολ-ποίημα του Μαντί Καμαρά στο 115ο λεπτό της παράτασης, ο ΠΑΟΚ απέδρασε από την Αυστρία με σπουδαία νίκη (0-1) επί της Βόλφσμπεργκερ και πήρε την πρόκριση για τα πλέι οφ του Europa League.

Οι «ασπρόμαυροι» άντεξαν στην πίεση των γηπεδούχων, βρίσκοντας ήρωα τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, και όταν όλα έδειχναν ότι ο αγώνας θα κρινόταν στα πέναλτι, ο μέσος από τη Γουινέα «υπέγραψε» με δεξί πλασέ το γκολ του.

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης οι «ασπρόμαυροι» έψαχναν ελεύθερους διαδρόμους, την ώρα που οι Αυστριακοί προσπαθούσαν να «χτυπήσουν» μέσα από μεταβάσεις.

Στο 20′ ο Μπαλό μπήκε επικίνδυνα στην περιοχή από αριστερά, όμως το πλασέ του με το δεξί δεν ανησύχησε τον Παβλένκα που μάζεψε. Ο ΠΑΟΚ είχε μεν περισσότερο την μπάλα στα πόδια του, αλλά δυσκολευόταν πολύ στην τελική προσπάθεια, με την Βόλφσμπεργκερ να είναι πιο απειλητική και στο 36′ να χάνει μοναδική ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ.

Ο Μπάλο ξεχύθηκε στην αντεπίθεση, βγήκε μόνος του απέναντι στον Παβλένκα όμως έχασε το κοντρόλ και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ του είπε «όχι» σε τετ α τετ. Τέσσερα λεπτά αργότερα (40′) η κεφαλιά του Βίμερ πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Παβλένκα, που ήλεγχε τη φάση. Οι Αυστριακοί πάντως απειλούσαν, την ώρα που ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να βρει διαδρόμους.

Το παιχνίδι στο πρώτο μέρος έμοιαζε με αυτό της Τούμπας, με τον ΠΑΟΚ να έχει περισσότερο την μπάλα στα πόδια του αλλά να αδυνατεί να απειλήσει, τη στιγμή που η Βόλφσμπεργκερ είχε το τετ α τετ του Μπαλό, όπου φώναξε «παρών» ο Παβλένκα.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Μιχαηλίδη να απειλεί δις. Αρχικά, στο 56′ ο στόπερ των «ασπρόμαυρων» εκτέλεσε φάουλ λίγο έξω από την γραμμή της περιοχής με το αριστερό, αλλά η μπάλα πέρασε μακριά από την εστία και στο 60′ έκανε ένα σουτ από αρκετά μακριά και ο Πόλστερ του είπε εντυπωσιακά «όχι».

Στο 70′, ο Ζίκβοβιτς έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά με το αριστερό, ο Τσάλοφ πήρε την γυριστή κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει μόλις πάνω από τη συμβολή των δοκών. Οι Αυστριακοί απείλησαν στο 73′ αλλά ο τρομερός Παβλένκα είχε εκ νέου απάντηση.

Η Βόλφσμπεργκερ βγήκε στην αντεπίθεση, ο Ατάνγκα γύρισε την μπάλα κεντρικά στον Ζούκιτς που απελευθερώθηκε ωραία και εκτέλεσε, με τον Παβλένκα να εκτινάσσεται στη δεξιά του γωνία και να διώχνει σε κόρνερ!

Στο 88′ ο ΠΑΟΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία, με το μακρινό σουτ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς να περνάει λίγο δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Πόλστερ!

Έπειτα από δύο αγώνες, Βόλφσμπεργκερ και ΠΑΟΚ δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από το 0-0 και έτσι οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση. Εκεί, ο ΠΑΟΚ βρήκε δίχτυα στο 115′ με ένα πανέμορφο γκολ του Μαντί Καμαρά, ο οποίος σούταρε στην κίνηση από τα 25 μέτρα με ένα φαλτσαριστό δεξί πλασέ στέλνοντας την μπάλα στο παραθυράκι της εστίας του Πόλστερ!

Έτσι, ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στα πλέι οφ του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ριέκα, με στόχο την είσοδο στην League Phase.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ