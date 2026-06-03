Βασίλης Σπανούλης: Κλείνει η συμφωνία με τον Άρη - Αναμένονται ανακοινώσεις

Ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, Βασίλης Σπανούλης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την ΕΡΤ, φαίνεται πως βρίσκεται κοντά σε συμφωνία να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη.

Οι ίδιες πληροφορίες από την ΕΡΤ, τονίζουν πως η συμφωνία του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται στην «τελική ευθεία», καθώς απομένουν ορισμένες διαδικαστικές λεπτομέρειες πριν την επίσημη ολοκλήρωσή της.

Πλέον, το επόμενο βήμα είναι οι ανακοινώσεις για την οριστική συμφωνία ανάμεσα σε Βασίλη Σπανούλη και Άρη και, συνεπώς, η υλοποίηση του σχεδιασμού για τη σεζόν 2026/2027.

Βασίλης Σπανούλης: Η πορεία του στους πάγκους

Ο Βασίλης Σπανούλης αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το καλοκαίρι του 2021, και την αμέσως επόμενη χρονιά (καλοκαίρι 2022) επέστρεψε στο μπάσκετ, μέσα από τον πάγκο του Περιστερίου.

Στην πρώτη του κιόλας σεζόν οδήγησε την ομάδα στην τρίτη θέση της Basket League και στην παρουσία της στο Final Four του Basketball Champions League, κερδίζοντας θετικά σχόλια για τη δουλειά του και την αγωνιστική ταυτότητα που έδωσε στο σύνολο.

Τον Νοέμβριο του 2023, ο Βασίλης Σπανούλης ανέλαβε παράλληλα την Εθνική Ελλάδας, διαδεχόμενος τον Δημήτρη Ιτούδη. Υπό τις οδηγίες του η «γαλανόλευκη» εξασφάλισε την πρόκρισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, επιστρέφοντας σε Ολυμπιακό τουρνουά για πρώτη φορά μετά το 2008.

Το καλοκαίρι του 2024 ο Βασίλης Σπανούλης έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Μονακό. Στην πρώτη του πλήρη σεζόν στον πάγκο της γαλλικής ομάδας κατάφερε να την οδηγήσει στο πρώτο Final Four της EuroLeague στην ιστορία της και να τη μετατρέψει σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές ομάδες της διοργάνωσης.

Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, ο Βασίλης Σπανούλης έχει καταφέρει να θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα ονόματα της νέας γενιάς Ευρωπαίων προπονητών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ