Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Με απώτερο στόχο τη δεύτερη, εκτός έδρας, νίκη, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στην Ισπανία τη Βαλένθια, στη δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα play offs της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός, στην πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων, επικράτησε της Βαλένθια με 67-68 μετά από εύστοχη βολή του Κέντρικ Ναν, και είναι ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση στο Final 4 της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται πως οι «πράσινοι» αγωνίζονται χωρίς τον Κώστα Σλούκα, αφού τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο λίγο πριν τη σειρά με τη Βαλένθια. Ο σημερινός αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Τι έγινε στον προηγούμενο αγώνα

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά από την αρχή στην αναμέτρηση, χτίζοντας διαφορά χάρη στην άμυνα και την επιθετική εκρηκτικότητα του Κέντρικ Ναν, ο οποίος έδωσε τον τόνο από τα πρώτα λεπτά. Η Βαλένθια προσπάθησε να επιστρέψει κυρίως μέσα από το τρίποντο, αλλά η αστοχία της από την περιφέρεια αποδείχθηκε καθοριστική.

Παρότι κατάφερε να μειώσει και να φέρει το παιχνίδι στα ίσα στο φινάλε, δεν μπόρεσε να βρει την τελευταία καθοριστική φάση.

Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί την ψυχραιμία του στις τελευταίες κατοχές. Με το σκορ στο 67-67, οι «πράσινοι» βρήκαν τη λύση από τη γραμμή των βολών, παίρνοντας το προβάδισμα στα 2,1 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ενώ στην τελευταία επίθεση έβγαλαν την άμυνα που χρειάζονταν για να «κλειδώσουν» τη νίκη.

Κομβικός στο φινάλε ήταν ο Ναν, που ανέλαβε την ευθύνη, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή των Σορτς και Λεσόρ σε κρίσιμα σημεία, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Συνολικά, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του σε μεγάλα διαστήματα, παρά τα λάθη και τις χαμένες ευκαιρίες να «καθαρίσει» νωρίτερα το παιχνίδι.

Πλέον, το «τριφύλλι» έχει το πλεονέκτημα και την ευκαιρία να κάνει το επόμενο βήμα, γνωρίζοντας ότι ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα στην Ισπανία μπορεί να το φέρει ακόμη πιο κοντά στο Final Four της Αθήνας.