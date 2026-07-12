«Βάλαμε τη Νορβηγία στον χάρτη», δήλωσε ο Χάαλαντ μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δήλωσε ότι οι επιδόσεις της Νορβηγίας στο Μουντιάλ ενέπνευσαν μια νέα γενιά, παρά την απογοήτευση από την ήττα με 2-1 από την Αγγλία στους προημιτελικούς, μετά από παράταση, το Σάββατο.

Ο Χάαλαντ δεν κατάφερε να σκοράρει για πρώτη φορά σε 15 επίσημους αγώνες με την εθνική του ομάδα στο Μαϊάμι.

Ο Χάαλαντ είχε σκοράρει επτά φορές στους τέσσερις αγώνες του σε ένα μεγάλο διεθνές τουρνουά, οδηγώντας τη Νορβηγία στους προημιτελικούς στο πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 28 χρόνια.

Σε αυτή την πορεία συμπεριλαμβάνεται και ο αποκλεισμός της Βραζιλίας στους 16, καθώς ο Χάαλαντ σκόραρε δύο φορές για να αποκλείσει την πεντάκις πρωταθλήτρια.

Οι δηλώσεις του Χάαλαντ για τη φετινή συμμετοχή της Νορβηγίας στο Μουντιάλ

«Το πώς βάλαμε τη Νορβηγία στον χάρτη είναι ίσως αυτό που με συγκινεί περισσότερο», δήλωσε ο Χάαλαντ.

«Ελπίζω ότι τώρα θα καταφέρουμε να αφήσουμε το στίγμα μας στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, στα Παγκόσμια Κύπελλα και σε όλα τα άλλα, γιατί η γενιά μας είναι καταπληκτική και, επιπλέον, όλα αυτά δίνουν κίνητρο στους νέους στη Νορβηγία, δείχνοντάς τους ότι είναι δυνατό να αγωνιστούν σε μεγάλες διοργανώσεις παγκοσμίως φορώντας τη φανέλα της Νορβηγίας».

Η φήμη του Χάαλαντ ως παγκόσμιου σούπερσταρ έχει εκτοξευθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με πλήθος νέων Αμερικανών οπαδών να ενθουσιάζονται τόσο από την ευχάριστη προσωπικότητά του εκτός γηπέδου όσο και από τις επιδόσεις του στο ποδόσφαιρο.

Ελπίζει ότι η Νορβηγία θα μπορέσει να αξιοποιήσει την επιτυχία της στις Ηνωμένες Πολιτείες για να εξελιχθεί σε μια ισχυρή δύναμη τα επόμενα χρόνια.

«Είναι κάπως δύσκολο να συνειδητοποιήσει κανείς αυτό το θέαμα ή αυτή την «τροχιά» που βιώνουμε τις τελευταίες έξι εβδομάδες», πρόσθεσε ο 25χρονος.

«Πιστεύω ότι αυτό αλλάζει τη Νορβηγία, πιστεύω ότι αλλάζει και εμένα. Το έχω πει πολλές φορές, χτίζουμε κάτι στη Νορβηγία.

«Όλα έχουν να κάνουν με το να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο, γιατί για άλλη μια φορά αποδείξαμε ότι είναι δυνατό να γίνουμε μία από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις στον κόσμο».

Με πληροφορίες από AFP

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