Αύριο το Ελλάδα - Κύπρος στο EuroBasket - Πού θα το δείτε και γιατί θεωρείται ιστορικός αγώνας

Αύριο, Σάββατο 30 Αυγούστου, θα διεξαχθεί ο πρώτος επίσημος αγώνας Ελλάδας - Κύπρου σε διεθνή διοργάνωση μπάσκετ, για τη 2η αγωνιστική του Γ' ομίλου του EuroBasket 2025.

Ιδιαίτερη αναμένεται η στιγμή της ανάκρουσης του κοινού εθνικού ύμνου στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού», στη Λεμεσό. Ακόμη, το γεγονός, ότι με την έναρξη του EuroBasket, η Κύπρος έγινε η μικρότερη χώρα στα 90 χρόνια ιστορίας του, που θα έχει φιλοξενήσει τη διοργάνωση, προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη αξία στην παρθενική εμφάνιση της χώρας με την ομάδα του Χριστόφορου Λειβαδιώτη.

«Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και την πρώτη επίσημη αναμέτρηση Κύπρου και Ελλάδας, πριν από την έναρξη της οποίας θα ακουστεί ο κοινός ύμνος των δύο ομάδων. Όπως γίνεται αντιληπτό, είναι μία νέα ιστορική στιγμή που προσφέρεται μέσω της διοργάνωσης του ομίλου του κορυφαίου καλαθοσφαιρικού τουρνουά που γίνεται από την χώρα μας. Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα αποτελεί συνεργάτιδα της Κύπρου στην διοργάνωσή του» αναφέρει στην ιστοσελίδα της, η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Το «Ελλάδα - Κύπρος» ξεκινά στις 18:15 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1.

Στον ίδιο όμιλο, το Σάββατο (30/8), θα πραγματοποιηθούν και οι αναμετρήσεις:

Ιταλία–Γεωργία (15:00)

και Ισπανία–Βοσνία/Ερζεγοβίνη (21:30).

Το πρόγραμμα της ημέρας σε άλλους ομίλους:

Δ' όμιλος: Ισλανδία–Βέλγιο (15:00), Γαλλία–Σλοβενία (18:00), Πολωνία–Ισραήλ (21:30).

Α' όμιλος: Τσεχία–Εσθονία (14:45), Λετονία–Σερβία (18:00), Τουρκία–Πορτογαλία (21:15).

Β' όμιλος: Λιθουανία–Γερμανία (13:30), Μ. Βρετανία–Σουηδία (16:30), Μαυροβούνιο–Φινλανδία (20:30).

«Το παιχνίδι με την Ελλάδα είναι ιστορικό και μοναδικό» λέει ο προπονητής της Κύπρου

Ο προπονητής της Εθνικής Κύπρου, Χριστόφορος Λειβαδιώτης, μίλησε στο ertsports για την εμπειρία της Εθνικής Κύπρου στο EuroBasket. «Είναι μια μοναδική, πρωτόγνωρη εμπειρία για εμάς. Θέλουμε να ζήσουμε μια καλή στιγμή. Ας μη γελιόμαστε, είναι κάτι που το ζούμε τώρα και ίσως να μην το ξαναζήσουμε ποτέ. Οπότε θέλουμε να ζήσουμε την κάθε στιγμή, αλλά κι από την άλλη εκτός από την εμπειρία θέλουμε να δείξουμε και μία ανταγωνιστική εικόνα μέσα στο παρκέ. Αυτό είναι κάτι το οποίο σε αρκετά διαστήματα, δείξαμε και στο παιχνίδι απέναντι στην Βοσνία», όπως ανέφερε.

Όσο για την αναμέτρηση με την Ελλάδα, σημείωσε, ότι: «Το παιχνίδι με την Ελλάδα είναι ιστορικό και μοναδικό. Τα συναισθήματα εκείνη τη στιγμή θα είναι τρομερά. Είναι η πρώτη φορά που η Κύπρος θα παίξει με την Εθνική Ελλάδας στο μπάσκετ και εμείς αλλά και οι προηγούμενες γενιές μας, εμπνευστήκαμε από την Εθνική Ελλάδας και ταυτιστήκαμε με αυτήν. Έχουμε ινδάλματα από το ελληνικό μπάσκετ και το να παίζεις απέναντι σε ινδάλματά σου είναι ότι πιο ωραίο μπορεί να σου τύχει στον αθλητισμό».

Στον πρώτο της ιστορικό αγώνα σε τελική φάση του Ευρωμπάσκετ η Εθνική Κύπρου ηττήθηκε με 91-62 από την Βοσνία και Ερζεγοβίνη.



Η υποδειγματική πρώτη εμφάνιση της Ελλάδας στο EuroBasket

Με κορυφαίο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τους 31 πόντους του αλλά και την υποδειγματική άμυνα στον πρώτο αγώνα, με την Ιταλία, η Εθνική Ελλάδος έχει δείξει μεγάλη αποφασιστικότητα για την πορεία της στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ολοκλήρωσε με τις πιο θετικές εντυπώσεις τον πρώτο αγώνα χωρίς να χάσει το προβάδισμά της, ενώ σημείωνε κατά περιόδους έως και διψήφια διαφορά.

Η Εθνική παρουσίασε υποδειγματική άμυνα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση στην πρεμιέρα του Γ’ ομίλου. Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση Σλούκα, Τολιόπουλου και Μήτογλου που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στα σκοραρίσματα του σταρ του NBA.

Το τελικό 75-66 χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη της νίκη στο EuroBasket 2025, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για την κορυφή. Ο Αντετοκούνμπο, πρωταγωνιστής στην επίθεση, ενώ ο Ντίνος Μήτογλου ανέβηκε σημαντικά στο δεύτερο ημίχρονο, τη ίδια ώρα που η δουλειά των Παπανικολάου και Θανάση Αντετοκούνμπο επάνω στον Σιμόνε Φοντέκιο αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση του αγώνα.

Από την Ιταλία ξεχώρισε ο Μέλι με 15 πόντους, ο Νιάνγκ με 11, ο Σπανιόλο με 10 και ο Γκαλινάρι με 8 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 22-12, 36-32, 56-45, 75-66



Με πληροφορίες από ΕΡΤ