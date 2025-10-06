Aurelien Fontenoy: Ο Γάλλος ποδηλάτης που «κατέκτησε» τον Πύργο του Άιφελ

Ο διάσημος Γάλλος ποδηλάτης και influencer, Aurelien Fontenoy, έγραψε ιστορία καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ ανάβασης στον Πύργο του Άιφελ με ποδήλατο βουνού. Σε μόλις 12 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, ο αθλητής κατάφερε να ανέβει 686 σκαλοπάτια, φτάνοντας ως τον δεύτερο όροφο του πιο αναγνωρίσιμου μνημείου της Γαλλίας — χωρίς να πατήσει ούτε στιγμή το έδαφος.

Η εντυπωσιακή επίδοση, που επιβεβαιώθηκε από τη Société d’Exploitation de la Tour Eiffel, καθιστά τον Aurelien Fontenoy τον ταχύτερο αθλητή στην ιστορία της πρόκλησης αυτής, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ κατά σχεδόν επτά λεπτά.

Για τους θεατές και τους εκατομμύρια ακόλουθούς του στα κοινωνικά δίκτυα, η στιγμή ήταν μαγική: ένα μείγμα δεξιοτεχνίας, αντοχής και πάθους για την περιπέτεια.

Το «The Climb»: Ένα πρότζεκτ αφιερωμένο στα όρια του ανθρώπου

Η ανάβαση στον Πύργο του Άιφελ δεν είναι ένα μεμονωμένο κατόρθωμα για τον 37χρονο ποδηλάτη. Εντάσσεται στο πολυετές πρόγραμμά του “The Climb”, με το οποίο ο Aurelien Fontenoy επιχειρεί να ανεβεί σε εμβληματικά κτίρια ανά τον κόσμο χρησιμοποιώντας μόνο το ποδήλατό του.

Το 2021, ο τολμηρός αθλητής ανέβηκε στην κορυφή του Πύργου Τρίνιτι στο Παρίσι, ύψους 140 μέτρων, ενώ το 2024 έφτασε στην κορυφή του τηλεοπτικού πύργου του Ταλίν, στην Εσθονία. Με τον Πύργο του Άιφελ να προστίθεται στη λίστα του, το εγχείρημά του παίρνει πλέον μυθικές διαστάσεις.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την εμπειρία «ονειρική», υπογραμμίζοντας τη σημασία του μνημείου όχι μόνο για τη Γαλλία, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. «Το να ανεβαίνεις στον Πύργο του Άιφελ με ποδήλατο είναι σαν να αγγίζεις την καρδιά του Παρισιού», είπε συγκινημένος, ενώ πρόσθεσε ότι ετοιμάζει ήδη το επόμενο τουρνουά ανάβασης για το 2026.

Η ανάβαση χωρίς να αγγίξει το έδαφος καθιστά την προσπάθεια του Fontenoy ακόμη πιο εντυπωσιακή. Ο έλεγχος ισορροπίας, η ακρίβεια στις κινήσεις και η φυσική αντοχή που απαιτούνται είναι τεράστια. Η πορεία του έγινε με ειδικά προσαρμοσμένο mountain bike, ενώ κάθε βήμα είχε προγραμματιστεί με μαθηματική ακρίβεια, ώστε να αποφευχθεί η παραμικρή απώλεια χρόνου ή λάθος κίνηση.

Η εικόνα του ποδηλάτη να ανεβαίνει στα σκαλοπάτια του πιο διάσημου μνημείου της Γαλλίας έκανε τον γύρο του κόσμου μέσα σε λίγες ώρες, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια views στα social media και αποθεωτικά σχόλια από αθλητές, influencers και λάτρεις της αδρεναλίνης.

Η επιτυχία του Fontenoy δεν είναι απλώς ένα ακόμη ρεκόρ, αλλά μια έμπνευση για τη νέα γενιά ποδηλατών που βλέπει το άθλημα ως τρόπο να υπερβεί τα όρια του σώματος και του πνεύματος. Το Παρίσι, ενόψει και των Ολυμπιακών Αγώνων, βρήκε στο πρόσωπό του έναν νέο πρεσβευτή τόλμης και δημιουργικότητας.