Ατύχημα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Αθλήτρια κόπηκε από λεπίδα πατινιού στο πρόσωπο

Η αθλήτρια του πατινάζ ταχύτητας, Kamila Sellier, τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτι της, κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Το ατύχημα σημειώθηκε, τα δευτερόλεπτα που η Sellier προσπάθησε να προσπεράσει την Αμερικανίδα Kristen Santos-Griswold, ενώ μπροστά τους βρισκόταν η Ιταλίδα Arianna Fontana. Ακολούθησε σύγκρουση των αθλητριών, με αποτέλεσμα η Sellier να χτυπηθεί στο πρόσωπο και συγκεκριμένα, να κοπεί από λεπίδα πατινιού.

Η αθλήτρια δέχθηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις. Ο επικεφαλής της πολωνικής αποστολής, ανέφερε ότι η Sellier έκανε ράμματα και υπάρχει έντονο οίδημα και πιθανή κάκωση στο ζυγωματικό και το μάτι της είναι πρησμένο.