Ασράφ Χακίμι: Θα δικαστεί για την υπόθεση βιασμού που είχε καταγγελθεί το 2023

Ο αμυντικός της Παρί Σεν Ζερμέν και αρχηγός της εθνικής Μαρόκου, Ασράφ Χακίμι, θα δικαστεί για υπόθεση βιασμού που για την οποία είχε καταγγελθεί το 2023, μετά την απόφαση γαλλικού εφετείου να απορρίψει την προσφυγή του και να επικυρώσει την παραπομπή του σε ποινικό δικαστήριο.

Ο Ασράφ Χακίμι, ο οποίος έχει ενσωματωθεί στην αποστολή του Μαρόκου για τον αγώνα του Μουντιάλ απέναντι στη Σκωτία την Παρασκευή, δήλωσε ότι καλωσορίζει τη δικαστική διαδικασία, καθώς θεωρεί ότι θα του δοθεί η ευκαιρία να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή των γεγονότων.

Ο Χακίμι, που αγωνίστηκε με το Μαρόκο στην πρεμιέρα της ομάδας απέναντι στη Βραζιλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης παραπομπής του σε ποινικό δικαστήριο.

Morocco captain Achraf Hakimi will stand trial for rape, French prosecutors have confirmed.



A woman accused the Paris St-Germain defender of raping her at his home in the French capital in 2023, when she was aged 24.https://t.co/gsrxw7alMB pic.twitter.com/6cT7uGhnNn — BBC News Africa (@BBCAfrica) June 19, 2026

Ασράφ Χακίμι: Η πρώτη του αντίδραση για την απόφαση

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το Εφετείο των Βερσαλλιών απέρριψε την προσφυγή του, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή της δίκης σε μεταγενέστερο χρόνο.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ασράφ Χακίμι ανέφερε: «Σήμερα αφηγούνται μια ιστορία που δεν είναι δική μου, εις βάρος της οικογένειάς μου, της ζωής μου και πάνω απ’ όλα της αλήθειας. Μερικές φορές νιώθω ότι έχω γίνει ένας εύκολος στόχος».

Και πρόσθεσε: «Περιμένω αυτή τη δίκη από την πρώτη ημέρα. Και τώρα την περιμένω ακόμη περισσότερο. Επιτέλους θα μπορέσω να μιλήσω».

Η εισαγγελία της Ναντέρ, στα δυτικά του Παρισιού, είχε ξεκινήσει έρευνα το 2023 έπειτα από καταγγελία γυναίκας, η οποία τον κατηγόρησε για βιασμό.

Ο Χακίμι, που θεωρείται ένας από τους κορυφαίους δεξιούς μπακ στον κόσμο, αρνείται κάθε κατηγορία. Τον Μάρτιο του 2023 του απαγγέλθηκαν προκαταρκτικές κατηγορίες για βιασμό, μετά την καταγγελία μιας 24χρονης γυναίκας ότι τη βίασε στο σπίτι του, σε προάστιο του Παρισιού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς θα ξεκινήσει η δίκη. Σύμφωνα με το Reuters, τόσο το Εφετείο των Βερσαλλιών όσο και ο δικηγόρος του ποδοσφαιριστή δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Ο Χακίμι παραμένει ελεύθερος και συνεχίζει κανονικά τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, ενώ η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει έντονα τη γαλλική και διεθνή κοινή γνώμη τους επόμενους μήνες.

La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. »



J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) June 19, 2026

Με πληροφορίες από Al Jazeera