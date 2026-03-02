Άρης: Παραμένει εγκλωβισμένη στο Άμπου Ντάμπι η ομάδα μπάσκετ Κ-18

Παραμένει εγκλωβισμένη στο Άμπου Ντάμπι, η ομάδα μπάσκετ Κ-18 του Άρη, μετά την ακύρωση του αγώνα των «κιτρινόμαυρων» με τη Μονακό λόγω των βομβαρδισμών στην περιοχή.

Η αναμέτρηση ήταν στο πλαίσιο τουρνουά της Ευρωλίγκα. Ο εναέριος χώρος είναι κλειστός, τα παιδιά όμως παραμένουν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, όπως αναφέρουν και οι γονείς τους, καθώς είναι σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους. Οι αθλητές του Άρη είναι όλοι μαζί μέσα στο ξενοδοχείο.

Παράλληλα η ομάδα είναι σε συνεχή επικοινωνία με την Ευρωλίγκα, αλλά και με το υπουργείο Εξωτερικών, μιας και θα δοθεί προτεραιότητα, καθώς πρόκειται για παιδιά κάτω των 18 ετών, τα οποία πήγαν εκεί για να παίξουν σε ένα τουρνουά μπάσκετ και βρέθηκαν μέσα σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις.

Άρης: «Τα παιδιά μας είναι σε πάρα πολύ καλά χέρια»

Ο Άγγελος Κακαβικάκης, πατέρας ενός εκ των παικτών του Άρη μίλησε στην ΕΡΤ3 και στάθηκε στην καλή συνεργασία που υπάρχει με την ομάδα, που τους ενημερώνει συνεχώς και φροντίζει και για να είναι ασφαλή τα παιδιά.

«Οι άνθρωποι του Άρη είναι πάρα πολύ εξυπηρετικοί. Τα παιδιά μας είναι σε πάρα πολύ καλά χέρια. Η Ευρωλίγκα επίσης προσέχει οτιδήποτε, έχει μεριμνήσει και για τους συνοδούς. Τα παιδιά είναι σε ήρεμη κατάσταση και υπάρχουν και γονείς εκεί των παιδιών, όχι όλων αλλά αρκετών όμως. Με τα παιδιά μιλάμε κανονικότατα μέσω του μέσω ίντερνετ, η ομάδα μας ενημερώνει συνεχώς» ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Υπάρχει συνεργασία. Οι άνθρωποι είναι δίπλα στα παιδιά και ψυχολογικά. Χθες το βράδυ δεν είχε βόμβες, τώρα το πρωί ακούγονται κάποιες εκρήξεις σε μακρινή απόσταση, αλλά στο ξενοδοχείο τους δεν υπάρχει θέμα. Περιμένουμε να ανοίξει ο εναέριος χώρος και να φύγουν».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ