Απόψε το ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψε στο γήπεδο της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, τον Παναθηναϊκό στο περιθώριο της 15ης αγωνιστικής και με, πιθανή, νίκη του «ανεβαίνει» δεύτερος στον βαθμολογικό πίνακα της Superleague.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη συνάντησή τους στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει του «Δικεφάλου του Βορρά» με 2-1. Ως προς τη σημερινή αναμέτρηση, αναμένεται να ξεκινήσει στις 19:30 το απόγευμα και να «καλυφθεί» τηλεοπτικό από τη Nova Sports Prime.

Ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος στη βαθμολογία της Super League με 32 βαθμούς, πίσω από Ολυμπιακό και ΑΕΚ αντίστοιχα, την ώρα που ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην έκτη θέση με 22 βαθμούς.

Ως προς τις αποστολές, ο ΠΑΟΚ δεν έχει προβεί σε ανακοινώσεις, την ώρα που ο Παναθηναϊκός «ανεβαίνει» στη Θεσσαλονίκη με τους εξής παίκτες: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Σταμέλλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Νίκας, Βίλενα, Πάντοβιτς.