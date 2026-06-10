Απόψε το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Απόψε το βράδυ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ για τον τέταρτο αγώνα των τελικών των playoffs της GBL.

Με το σκορ στο 2-1 υπέρ των «ερυθρόλευκων», η αποψινή νίκη είναι κρίσιμη για τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν, προκειμένου να ισοφαρίσουν τη σειρά και να τη στείλουν σε πέμπτο παιχνίδι.

Αν ο Ολυμπιακός επικρατήσει του Παναθηναϊκού, θα φτάσει τις τρεις νίκες και θα στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδας. Αν κερδίσουν οι «πράσινοι», η σειρά θα γίνει 2-2 και όλα θα κριθούν σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με το πρώτο τζάμπολ στις 21:00.

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στον αποψινό αγώνα χωρίς τον Ρογκαβόπουλο, ενώ εξαιρετικά αμφίβολη είναι η παρουσία του Σλούκα. Εκτός παραμένει και ο Γκριγκόνις.

Για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η συμμετοχή των Ντόρσεϊ και Παπανικολάου παραμένει αμφίβολη. Εκτός οκτάδας ξένων βρίσκονται οι Μόρις, ΜακΚίσικ και Φαλ, ενώ τραυματίας είναι ο Έβανς.

Ο αποψινός αγώνας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ξεκινά στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤsports