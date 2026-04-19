Απόψε το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός ολοκληρώνεται απόψε η δεύτερη αγωνιστική των play offs της Super League, απ' όπου θα αναδειχθεί η επόμενη πρωταθλήτρια ομάδα για το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

Το «τριφύλλι» βρίσκεται στην τελευταία θέση των playoffs με 50 βαθμούς, την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» είναι τρίτοι και ισόβαθμοι με τον δεύτερο ΠΑΟΚ με 58 βαθμούς. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1 HD.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από -εκτός έδρας- ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ, την ώρα που ο Ολυμπιακός, για την πρώτη αγωνιστική των play offs της Super League, έχασε με 0-1, εντός έδρας, από την ΑΕΚ.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η φετινή τους εικόνα

Σε ό,τι αφορά στη φετινή τους εικόνα στο πρωτάθλημα, το επίσημο υλικό της Super League καταγράφει πως το παιχνίδι του πρώτου γύρου με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, ολοκληρώθηκε με 1-1.

Παράλληλα, πριν από τη μεταξύ τους αναμέτρηση του Φεβρουαρίου, η λίγκα σημείωσε ότι ο Ολυμπιακός ήταν αήττητος στα οκτώ τελευταία παιχνίδια απέναντι στον Παναθηναϊκό σε όλες τις διοργανώσεις.