Απόψε το Παναθηναϊκός - Ηρακλής: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Με τον αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή ολοκληρώνεται η ημιτελική φάση του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, το οποίο λαμβάνει χώρα στο Ηράκλειο Κρήτης.
Το τζάμπολ ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι προγραμματισμένο για τις 08:00 το απόγευμα, με την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ να αναλαμβάνει την τηλεοπτική κάλυψη του δεύτερου ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ.
Ο Παναθηναϊκός έρχεται στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή μετά την επίκρατησή του έναντι του ΠΑΟΚ με 101-71, την ώρα που ο «Γηραιός» προκρίθηκε επί της Μυκόνου με 93-65.
Το πρόγραμμα του Final 8 στο Κύπελλο Μπάσκετ
Προημιτελικά
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
- Μαρούσι - Άρης 87-80
- Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 101-71
- Ηρακλής - Μύκονος 93-65
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
Ημιτελικά
- Μαρούσι – Ολυμπιακός 17:00 ΕΡΤ2
- Ηρακλής – Παναθηναϊκός 20:00 ΕΡΤ2
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Τελικός
20:00 ΕΡΤ2