Απόψε το Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Με τον Κέντρικ Ναν να επιστρέφει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε τη Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Euroleague, με την αναμέτρηση να αρχίζει στις 21:15 και να καλύπτεται τηλεοπτικά από τη Novasports Prime.

Ο περσινός MVP της Euroleague επέστρεψε μετά από ένα μήνα, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην έβδομη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 16 νίκες και 11 ήττες, με τη Φενέρ να κρατάει τα ηνία της διοργάνωσης με ρεκόρ 19 νίκες και 7 ήττες.

Το πρόγραμμα ανοίγει στις 20:00 η Ζάλγκιρις, που υποδέχεται τον την Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Start.

Λίγο αργότερα, στις 20:30, η Μονακό φιλοξενεί την Μπασκόνια σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για την παραμονή της στην 10άδα (Novasports 4), ενώ η Αρμάνι περιμένει την Dubai BC στο Μιλάνο με την έναρξη στις 21:30 (Novasports 2).

Την μέρα κλείνει το παιχνίδι της «αναγεννημένης» Παρτίζαν με την Ρεάλ Μαδρίτης (21:30) και μεταδίδεται ζωντανά από το Novasports 5.

Αναλυτικά μεταδόσεις για τη σημερινή αγωνιστική της Euroleague