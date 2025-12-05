Απόψε το Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Αντιμέτωπος με την ισπανική Βαλένθια θα τεθεί απόψε ο Παναθηναϊκός στο περιθώριο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, με την αναμέτρηση να αρχίζει στις 21:15 το βράδυ και να προβάλλεται τηλεοπτικά από τη Novasports Prime.

Ο Παναθηναϊκός επιδιώκει τη δέκατη νίκη του στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, έχοντας μέχρι στιγμής ρεκόρ 9-4, την ώρα που η Βαλένθια ακολουθεί στην έκτη θέση της Euroleague με 8 νίκες και 5 ήττες.

Το «τριφύλλι» θα αγωνιστεί χωρίς τους Όσμαν, Χολμς και Σαμοντούροφ, την ώρα που οι Γκραντ, Γιούρτσεβεν και Τολιόπουλος είναι διαθέσιμοι. Αντίστοιχα, η Βαλένθια έρχεται στην Αθήνα χωρίς τους Λόπεθ-Αροστέγκι και Κι.

Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Οδηγίες για τον αγώνα

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, την ίδια ώρα, εξέδωσε οδηγίες στους φιλάθλους της που θα βρεθούν στην Telekom Center Athens για να παρακολουθήσουν από κοντά τις προσπάθειες της ομάδας τους.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει το φίλαθλο κοινό εν όψει της αποψινής sold out αναμέτρησης (05/12, 21:15) με την Valencia Basket για την 14η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague.

Είσοδος στο γήπεδο

Οι θύρες θα ανοίξουν στις 18:15.

Συνιστάται έγκαιρη προσέλευση, ώστε οι φίλαθλοι να απολαύσουν τις δράσεις που θα πραγματοποιούνται στον περιβάλλοντα χώρο και να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Οδηγίες για οχήματα

Η είσοδος των οχημάτων στο Telekom Center Athens θα γίνεται μόνο από τις Πύλες Α’ και Δ’.

Διαθέσιμα parking: P0, P2, P3, P4, P6 και P8 (στη συμβολή Σπύρου Λούη & Κύμης).

Το Parking 5 θα είναι διαθέσιμο μόνο για κατόχους VIP εισιτηρίων διαρκείας και σουιτών.

Εισιτήρια

Όλα τα εισιτήρια (μεμονωμένα και διαρκείας) είναι αυστηρά προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται.

Η ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Gov Wallet είναι υποχρεωτική για την είσοδο στο γήπεδο.

Το εισιτήριο πρέπει να είναι διαθέσιμο είτε σε ψηφιακή μορφή (QR code) είτε εκτυπωμένο.

Παιδιά άνω των τριών (3) ετών εισέρχονται αποκλειστικά με ξεχωριστό εισιτήριο.

Θέσεις θεατών

Οι φίλαθλοι παρακολουθούν τον αγώνα αποκλειστικά από τη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριό τους.

Κανόνες συμπεριφοράς

Η στήριξη της ομάδας γίνεται μόνο με τη φωνή.

Απαγορεύονται απολύτως τα laser, τα καπνογόνα και τα πυροτεχνήματα. Η παραβίαση επισύρει αυστηρές κυρώσεις και ποινές κεκλεισμένων των θυρών.

Οι κάτοχοι court-side εισιτηρίων οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην παρεμβαίνουν στη διεξαγωγή του αγώνα.

Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση πανό ή επιγραφών πολιτικού, θρησκευτικού ή ιδεολογικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε είδους υβριστικού, ρατσιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο με φαγητό, ποτό ή καφέ για λόγους ασφαλείας και εμπορικής πολιτικής.

Απαγορευμένα αντικείμενα

Κράνη μοτοσικλέτας

Μπουκάλια (νερού ή άλλων υγρών)

Εύφλεκτα υλικά

Αιχμηρά αντικείμενα

Κάθε συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικίνδυνα

Ο ισχύων νόμος προβλέπει βαριές και άμεσες ποινές για παραβάσεις, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα.

Αποχώρηση