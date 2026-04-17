Απόψε το Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

The LiFO team
Ο Κέντρικ Ναν, παίκτης του Παναθηναϊκού / Φωτ. αρχείου: Eurokinissi

Απόψε, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αναντολού Έφες στο OAKA για το φινάλε της regular season της EuroLeague.

Στόχος των «πρασίνων» είναι η νίκη που θα τους χαρίσει την 7η θέση. Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στο Κάουνας, όπου στις 20:00 η Ζαλγκίρις αντιμετωπίζει την Παρί, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για την τελική κατάταξη.

Εάν ο Παναθηναϊκός κερδίσει την τουρκική ομάδα και η Παρί επικρατήσει στη Λιθουανία, τότε οι «πράσινοι» θα εξασφαλίσουν την απευθείας πρόκρισή τους στα playoffs, καταλαμβάνοντας την 6η θέση.

Ο αγώνας ξεκινά απόψε το βράδυ στις 21:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από Novasports Prime και ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

EuroLeague: Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 38ης αγωνιστικής της EuroLeague:

Πέμπτη 16 Απριλίου

  • Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 76-81
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 85-89
  • Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76
  • Παρτίζαν – Μπασκόνια 91-79
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 103-82

Παρασκευή 17 Απριλίου

  • 20:00 Ζάλγκιρις – Παρί
  • 20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ
  • 21:00 Ντουμπάι – Βαλένθια
  • 21:15 Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές
  • 21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου

