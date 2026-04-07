Απόψε το Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε εντός έδρας στο Στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας» τη Ρεάλ Μαδρίτης, σε ένα rematch της περσινής σειράς των play offs από την οποίοι οι «Ερυθρόλευκοι» πήραν το εισιτήριο για το final 4 της Euroleague, που πραγματοποιήθηκε στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 23 νίκες και 12 ήττες και βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ, την ώρα που η Ρεάλ Μαδρίτης είναι τρίτη με μία νίκη λιγότερο και μία ήττα περισσότερη. Ο αγώνας για την 36η αγωνιστική της Euroleague αναμένεται να αρχίσει στις 21:15 και να μεταδοθεί τηλεοπτικά από το NOVASPORTS 4.

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο αγώνας του πρώτου γύρου και οι αποστολές

Στο ματς του πρώτου γύρου, οι Μαδριλένοι είχαν επικρατήσει με 89-77, κάτι που σημαίνει για να πάρει η ομάδα του Μπαρτζώκα το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα πρέπει να επικρατήσει στο ματς του ΣΕΦ με διαφορά 13+ πόντων.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει μοναδική απουσία τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ ο Κόρι Τζόσεφ τέθηκε κανονικά στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού. Ερωτηματικό αποτελεί ο Τρέι Λάιλς για τους φιλοξενούμενους.

Ως προς το τηλεοπτικό πρόγραμμα, η 36η αγωνιστική της Euroleague διαμορφώνεται ως εξής: