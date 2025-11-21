Απόψε το Ολυμπιακός - Παρί: Η ώρα και το κανάλι της μετάδοσης του αγώνα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Παρί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας απόψε διεκδικώντας την επόμενη νίκη του στην Euroleague.

Μετά την ήττα στο Μιλάνο απέναντι στην Αρμάνι ο Ολυμπιακός προσβλέπει σε βελτίωση του ρεκόρ τους (σ.σ 7-4) στη βαθμολογία, την ώρα που παραμένουν στην αναζήτηση ενός γκαρντ για την αντικατάσταση του τραυματία Έβανς.

Εκτός αναμέτρησης βρίσκονται και Μουστάφα Φαλ (σέντερ), Σακίλ ΜακΚίσικ (γκαρντ). Ο ΜακΚίσικ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον προσαγωγό.

Σε δηλώσεις του, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, υπογράμμισε: «Πρέπει να καταλάβουμε όλοι πως ψάχνουμε έναν καλό παίκτη».

Προερχόμενοι από νίκη επί της Βαλένθια 90-86, οι Γάλλοι διέκοψαν το αρνητικό σερί της στους τέσσερις τελευταίους αγώνες στην Euroleague, ανεβαίνοντας στο 5-6.

Ο αγώνας με την Παρί ξεκινά στις 21:15 το βράδυ της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου και θα μεταδοθεί ζωντανά από Novasports Prime και ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, είπε: «Δεν έχουμε την πολυτέλεια να πούμε ότι ψάχνουμε κάποιον με 50% τρίποντο και δέκα ασίστ. Αν υπήρχε, θα το είχαν κάνει οι πρόεδροι ήδη. Ψάχνουμε έναν καλό παίκτη, να έχει το επίπεδο, μακάρι με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους παίκτες που έχουμε, χωρίς να έχει ξαναπαίξει απαραίτητα στην Ευρωλίγκα. Εάν ήταν στο χέρι μου, θα είχα πάρει κάποιον. Εχω κάνει πέντε – έξι προτάσεις που για διάφορους λόγους δεν έγιναν, όχι επειδή δεν ήθελαν οι πρόεδροι. Οι ατζέντηδες προτείνουν παίκτη, εσύ ασχολείσαι, αλλά η ομάδα τελικά δεν τον δίνει. Μπλέκεις σε έναν φαύλο κύκλο», ενώ εμφανίσθηκε ενοχλημένος από την κριτική για την επιλογή του Βεζένκοφ στην τελευταία επίθεση στο Μιλάνο: «Στη Δημοκρατία είναι σεβαστό να μπορείς να εκφράσεις τη γνώμη σου, αλλά αν αυτοί που κάνουν εκπομπές θεωρούν ότι ξέρουν καλύτερα από μένα, να μας πουν αν έχουν διδάξει πουθενά, τις συνθήκες, την ψυχολογία ή οτιδήποτε».

Euroleague: Το πρόγραμμα της Παρασκευής