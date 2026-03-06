Απόψε το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει -εντός έδρας- τον Παναθηναϊκό για την 30ή αγωνιστική της Euroleague, με τις δύο ομάδες να παλεύουν για το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το «ντέρμπι των αιωνίων» είναι προγραμματισμένο για σήμερα το βράδυ, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), στις 21:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Και οι δύο ομάδες μετρούν απώλειες. Οι μεν γηπεδούχοι θα στερηθούν των υπηρεσιών του Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ, ενώ αμφίβολος είναι ο Μόντε Μόρις. Οι δε φιλοξενούμενοι δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, ενώ η συμμετοχή του Λεσόρ θα αποφασιστεί λίγες ώρες πριν το τζάμπολ.

Euroleague: Τα ματς της ημέρας

19:30 Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν Novasports4

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Novasports5

21:15 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Novasports Prime

21:30 Μπασκόνια – Παρί Novasports Start