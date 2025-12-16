Απόψε το Ολυμπιακός - Βαλένθια: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βαλένθια απόψε στο ΣΕΦ, για τη 16η αγωνιστική της Euroleague.

Το έργο των «ερυθρόλευκων» κρίνεται δύσκολο, αφού οι αντίπαλοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα καλή σεζόν, κάτι που επιβεβαιώνει και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος σε δηλώσεις του σημείωσε, ότι «μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με βάση τις συνθήκες τις δικές μας».

Ο αγώνας στο ΣΕΦ ξεκινά στις 21:15 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime και ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

Ολυμπιακός - Βαλένθια: Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα πριν τον αγώνα

Λίγο πριν τον αγώνα με τη Βαλένθια, ο προπονητής του Ολυμπιακού δήλωσε: «Μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με βάση τις συνθήκες τις δικές μας. Παρότι δεν παίξαμε το ματς με τη Φενέρ, τα προηγούμενα δύο παιχνίδια τα παίξαμε εκτός και τα χάσαμε. Πρέπει να επανέλθουμε στις νίκες και ο αντίπαλος είναι μία ομάδα καλή. Φαίνεται αυτό από τη βαθμολογία, φαίνεται από το πώς παίζει, από τους αριθμούς που έχει στα στατιστικά, αλλά και από την προσωπική εκτίμηση που έχω στον προπονητή της. Πιστεύω ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής».

Όσο για τη συμμετοχή του Μόντε Μόρις, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκαθάρισε ότι: «Ο Μόρις προφανώς και δεν θα παίξει με τη Βαλένθια, γιατί διάβασα και θα τον βάλουμε να παίξει κατευθείαν. Την Τετάρτη έχει κανονίσει ένα εργομετρικό η ομάδα μας, στην οποία θα αξιολογηθεί η φυσική του κατάσταση. Θα κάνει προπόνηση σήμερα. Καταρχάς πρέπει να αξιολογήσουμε σε τι κατάσταση είναι για να μην τραυματιστεί και σιγά σιγά σε τι κατάσταση είναι για να μπει στο παιχνίδι μας».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ Sports

