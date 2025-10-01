Απόψε το Ολυμπιακός - Άρσεναλ: Το κανάλι και η ώρα μετάδοσης του αγώνα

Απόψε, ο Ολυμπιακός και η Άρσεναλ θα αναμετρηθούν στη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Το βράδυ της Τετάρτης, 1η Οκτωβρίου, οι δύο ομάδες θα συναντηθούν στο Έμιρεϊτς, με ώρα έναρξης του αγώνα τη 22:00 και την προσδοκία για τον Ολυμπιακό να φύγει βαθμό ή βαθμούς από το Λονδίνο.. Οι φίλαθλοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα στο MEGA και την COSMOTE SPORT 2 HD.

Ο τεχνικός των ερυθρόλευκων, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ξεκαθάρισε στη συνέντευξη Τύπου πριν από το Άρσεναλ - Ολυμπιακός, ότι δεν προβλέπεται να αλλάξει κάτι στην ομάδα του, τονίζοντας, ότι: «Το να αλλάξουμε κάτι θα ήταν επικίνδυνο για εμάς. Δεν θα ξέραμε πώς θα το κάνουμε. Θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε».

«Πρέπει να μένουμε ψύχραιμοι. Αν σκεφτόμαστε συνεχώς τι καλό θα κάνει ο αντίπαλος, ίσως να μην ερχόμασταν και να μέναμε - να καθόμασταν - στον Πειραιά», σχολίασε.

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Λονδίνο χωρίς τον Ροντινέι και τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, που είναι τραυματίες.



Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπιανκόν, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Έσε, Καλογερόπουλος, Τζολάκης, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Ρέτσος, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Κουράκλης, Μαρτίνς.



Το πρόγραμμα της Τετάρτης (01.10.2025)