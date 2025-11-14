Απόψε το Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αρμάνι Μιλάνο απόψε Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στην έδρα των Ιταλών, για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Μετά τον αιφνίδιο τραυματισμό του Κίναν Έβανς, ο οποίος θα μείνει εκτός για καιρό, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προσβλέπει στην τέταρτη σερί νίκη της στη διοργάνωση.

Ο αγώνας ξεκινά στις 21:30 και θα μεταδοθεί από Novasports Prime και ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

Ο αγώνας με τη Ζαλγκίρις Κάουνας έληξε υπέρ του Ολυμπιακού που όμως δεν πανηγύρισε τη νίκη, με τον Έβανς να τραυματίζεται σοβαρά στον Αχίλλειο τένοντα και να μένει εκτός.

«Θα κάνει την εγχείρηση του και τη θεραπεία του. Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να παίζει παιχνίδια, αναγκαστικά θα χρειαστεί να βρει λύσεις στα γκαρντ για να παίξει. Υπάρχουν καλύτερα πράγματα από αυτό, υπάρχουν όμως και πολύ χειρότερα», εξήγησε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας κατά την αναχώρηση της αποστολής για το Μιλάνο, σύμφωνα με την ΕΡΤ. «Πάντα δυσκολευόμαστε στο Μιλάνο. Αν παίξουμε με λιγότερο physicality, θα έχουμε θέμα», πρόσθεσε.