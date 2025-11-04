Απόψε το Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Απόψε το βράδυ, ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με την Αϊντχόφεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την τέταρτη αγωνιστική του Champions League.

Με ένα βαθμό σε τρεις αγωνιστικές, οι ερυθρόλευκοι καλούνται να επικρατήσουν των πρωταθλητών της Ολλανδίας, σε έναν κρίσιμο αγώνα για πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League.

Το έργο των πρωταθλητών Ελλάδας κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολο, με την Αϊντχόφεν να βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, μετρώντας 5 συνεχόμενες νίκες σε πρωτάθλημα και Champions League.

Η κρίσιμη αναμέτρηση ξεκινάει στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 2HD.

Στις δηλώσεις του πριν τον αγώνα, ο Ισπανός προπονητής τόνισε, ότι «σκεφτόμαστε πιο πολύ το τι να κάνουμε εμείς για να μας σταματήσουν οι άλλοι». Υπογράμμισε δε, ότι «το στιλ μας δεν αλλάζει» και ούτε πρόκειται «να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας ανάλογα τον αντίπαλο. Αν είναι πιο δυνατός ή πιο καλός και μπορεί να μας κερδίσει, αυτό είναι άλλο θέμα. Εμείς δεν θα αλλάξουμε με όποια ομάδα κι αν παίζουμε».