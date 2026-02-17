Απόψε το Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε την ΑΕΚ στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέτουν ως στόχο την κατάκτηση του τρόπαιου και τη 13η συνολικά επιτυχία τους στον θεσμό. Απέναντί τους θα βρουν την ΑΕΚ που αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, γεγονός που ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού.

Απόψε το Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Οι δηλώσεις Μπαρτζώκα

Αναφερόμενος στη δυσκολία της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για το Final 8, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, σχολίασε σε δηλώσεις του: «Για εμάς δεν νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο από πλευράς προσέγγισης, γιατί έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που παρουσιάζει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, προερχόμενη από 12 συνεχόμενες νίκες. Δεν έχει πολλά να χάσει σε μια τέτοια αναμέτρηση και αυτό την καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνη. Από την πλευρά μας, οφείλουμε να συγκεντρωθούμε αποκλειστικά σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο έχει αυξημένο βαθμό δυσκολίας απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο. Επιπλέον, αντιμετωπίζουμε και ζητήματα τραυματισμών, καθώς και το ότι ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι μαζί μας. Γι’ αυτό πρέπει να προσεγγίσουμε την αναμέτρηση σαν ένα παιχνίδι ”χωρίς αύριο”».

Η αναμέτρηση Ολυμπιακός - ΑΕΚ θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2, την ΕΡΑ ΣΠΟΡ, καθώς και μέσω του Match Center του SPORT24.



Με πληροφορίες από ΕΡΤSPORTS