Απόψε το Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό για την 36η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φιλοξενείται στο Παλάου Μπλαουγκράνα για έναν αγώνα, του οποίου το αποτέλεσμα ίσως παίξει σημαντικό ρόλο στην τελική κατάταξη.

Αν και ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο αριστερό χέρι, ο Τζέριαν Γκραντ συμμετείχε στις τρεις τελευταίες προπονήσεις των “πρασίνων” (μία στην Αθήνα και δύο στη Βαρκελώνη), με τον τεχνικό της ομάδας, Έργκιν Άταμαν, να αποφασίζει αν θα του δώσει ρόλο στην αποψινή μάχη απέναντι στην Μπαρτσελόνα και για πόσο χρόνο. Ο Αμερικανός γκαρντ έχει υποστεί ρογμώδες κάταγμα στο δάχτυλο του αριστερού χεριού, αλλά φαίνεται πως έκανε σχετικές δοκιμές στην προπόνηση της Δευτέρας, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει καθαρή εικόνα για τη συμμετοχή του.

Ο αγώνας ξεκινά στις 21:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από ΕΡΑ ΣΠΟΡ και Novasports Prime.

Οι διαθέσιμοι παίκτες του Παναθηναϊκού: Τι Τζέι Σορτς, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Σλούκας, Νάιτζελ Χέι-Ντέιβις, Κένεθ Φαρίντ, Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Χουάντσο Ερναγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου, Μάριους Γκριγκόνις, Ματίας Λεσόρ, Τσέντι Όσμαν.