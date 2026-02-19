Απόψε το Μαρούσι - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα μπάσκετ

Η αγωνιστική δράση του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ, που διοργανώνεται στο Ηράκλειο Κρήτης, συνεχίζεται σήμερα με την ημιτελική φάση, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει το Μαρούσι.

Ο Ολυμπιακός είναι -τυπικά- φιλοξενούμενος στην αναμέτρηση με το Μαρούσι, με τον αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες να είναι προγραμματισμένος για τις 05:00 το απόγευμα και να προβάλλεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι «Πειραιώτες» νίκησαν με 81-67 την ΑΕΚ στα προημιτελικά, ωστόσο είδαν τον Ταϊρίκ Τζόουνς να τραυματίζεται, καθώς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και θα προφυλαχθεί ώστε να είναι διαθέσιμος στον τελικό του Σαββάτου, εφόσον προκριθούν.

Το Μαρούσι, από την άλλη, κέρδισε τον Άρη με 87-80 και αναμένεται να παίξει όσο καλύτερα γίνεται απέναντι στον Ολυμπιακό, για να διεκδικήσει την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Το πρόγραμμα του Final 8 Κυπέλλου Μπάσκετ

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Μαρούσι - Άρης 87-80

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 101 - 71

Ηρακλής - Μύκονος 93 - 65

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικά

Μαρούσι – Ολυμπιακός 17:00 ΕΡΤ2

Ηρακλής – Παναθηναϊκός 20:00 ΕΡΤ2

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός

20:00 ΕΡΤ2