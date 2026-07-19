Απόψε το Ισπανία - Αργεντινή για τον τελικό του Μουντιάλ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Με τον αγώνα Ισπανία - Αργεντινή ολοκληρώνεται απόψε το Μουντιάλ 2026, καθώς οι δύο ομάδες αναμετρώνται στο περιθώριο του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ισπανία και Αργεντινή υπήρξαν οι καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, ξεπερνώντας στα ημιτελικά τα εμπόδια της Γαλλίας και της Αγγλίας, δύο εκ των φαβορί του φετινού Μουντιάλ.

Ο αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες, που αναμένεται να προσφέρει «πλούσιο» θέαμα, ειδικά η «μονομαχία» ανάμεσα στους Μέσι και Γιαμάλ, θα ξεκινήσει στις 22:00 (ώρα Ελλάδος) και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1.

Ισπανία - Αργεντινή στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ: Πώς έφτασαν μέχρι εδώ

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, για να φτάσει στον τελικό, «πάτησε» την- κατά γενική ομολογία καλύτερη ομάδα μέχρι σήμερα στο Παγκόσμιο Κύπελλο- Γαλλία.

Στο «Ντάλας Στάντιουμ» η «ρόχα» έκανε «πάρτι» απέναντι στους «μπλε», ανήμερα της εθνικής τους εορτής, επικράτησε με 2-0 και 16 χρόνια μετά τη Νότια Αφρική θα έχει την ευκαιρία το βράδυ της Κυριακής (19/7, 22:00) να κατακτήσει ξανά το βαρύτιμο τρόπαιο απέναντι στην Αργεντινή.

Όπως και το 2024 στον ημιτελικό του EURO της Γερμανίας (2-1), έτσι και τώρα, η Ισπανία «πέταξε έξω» τους Γάλλους και πάλι στην τετράδα, μόνο που αυτή τη φορά η διοργάνωση έχει σαφώς μεγαλύτερη βαρύτητα. Κυριολεκτικά αγνώριστη η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν, ακίνδυνη επιθετικά και με λάθη στην άμυνα δεν δικαιολόγησε σε καμία στιγμή του ματς τη φήμη του μεγάλου φαβορί που τη συνόδευε.

Με απίστευτη ψυχραιμία και στα 90 λεπτά, τρομερή συνοχή σε όλες τις γραμμές της και τους Ρόδρι, Γιαμάλ να κάνουν τη διαφορά, η ομάδα του Λουίς Ντε λα Φουέντε νίκησε απόλυτα δίκαια και πλέον μπορεί βάσιμα να ονειρεύεται το τρόπαιο.

Όσον αφορά την Αργεντινή, πέρασε με μια ανατρεπτική νίκη στον τελικό του Μουντιάλ κόντρα στην Ισπανία, αφού το σκορ το βράδυ της Τετάρτης έγραψε 2-1 στην αναμέτρηση με την Αγγλία.

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 55ο λεπτό, η Αργεντινή κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να «κλείσει» το ραντεβού με την Ισπανία στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Έπειτα από σέντρα του Μόργκαν Ρότζερς, ο Άντονι Γκόρντον άνοιξε το σκορ στο 55΄. Στο υπόλοιπο του αγώνα, η Αργεντινή ανέβασε κι άλλο ρυθμούς, με πολλές ευκαιρίες απειλώντας την εστία της Αγγλίας. Ο χρόνος του αγώνα κυλούσε χωρίς γκολ για την ομάδα του Μέσι, με τους Άγγλους να ενισχύουν την άμυνα και να ελπίζουν ότι θα κλείσουν το παιχνίδι νικητές.

Ωστόσο, ο Έντσο Φερνάντες βρήκε και χώρο έξω από την περιοχή στο 85΄ και εκτέλεσε εντυπωσιακά τον Πίκφορντ κάνοντας το 1-1.

Αφού στο 90’+1 ο ΜακΑλιστερ είχε το δεύτερο δοκάρι στο παιχνίδι, στο επόμενο λεπτό ο Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά από κοντά έφερε το 2-1 και έστειλε την Αργεντινή στον τελικό.