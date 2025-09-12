Απόψε το Ελλάδα - Τουρκία στο EuroBasket: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του ημιτελικού

Απόψε το βράδυ η Εθνική θα αναμετρηθεί με την Τουρκία στον ημιτελικό του EuroBasket 2025, διεκδικώντας μια θέση στον τελικό.

Μετά από 16 χρόνια, η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στα ημιτελικά του EuroBasket και ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι με την δυνατή Τουρκία του Αταμάν, διεκδικώντας μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

Ο νικητής του καθοριστικού αγώνα, θα γνωρίζει ήδη τον αντίπαλό του στον μεγάλο τελικό, αφού ο ημιτελικός Γερμανία - Φινλανδία θα έχει ολοκληρωθεί, από το απόγευμα.



Η απευθείας μετάδοση των ημιτελικών του EuroBasket 2025 από τη Ρίγα, ξεκινά στις 17:00 από την ΕΡΤ1, οπότε και είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ του Α’ Ημιτελικού στο Γερμανία-Φινλανδία.

Στις 21:00 η Εθνική Ελλάδας θα αναμετρηθεί με την Τουρκία και ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, καθώς και από την ΕΡΑΣΠΟΡ.

Στις εξέδρες του ημιτελικού αναμένεται να βρεθούν περίπου 1.500 Έλληνες φίλαθλοι, οι οποίοι ταξιδεύουν, προκειμένου να στηρίξουν τους διεθνείς στη μεγάλη πρόκληση απέναντι στην ισχυρή ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

EuroBasket 2025: Οι δηλώσεις των Σλούκα και Μήτογλου πριν τον αγώνα

Σε δηλώσεις του, ο Κώστας Σλούκας ανέφερε για τον αγώνα με την Τουρκία: «Έχω την μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου μπροστά μου. Δούλεψα αρκετά το καλοκαίρι, δεν ξεκουράστηκα σχεδόν καθόλου με την οικογένειά μου. Γιατί πραγματικά πίστευα σε μια πολύ καλή πορεία με αυτή την ομάδα. Το γεγονός πως ο Βασίλης είναι στο τιμόνι δίνει μια σιγουριά και μια έξτρα εμπιστοσύνη, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους προηγούμενους προπονητές. Νομίζω ότι πνευματικά είμαστε όλοι έτοιμη γιατί νομίζω οι σφαλιάρες στα προηγούμενα έχουμε μείνει τυπωμένες στο μυαλό μας και υπάρχει προσμονή για το αυριανό παιχνίδι, που θα είναι το μεγαλύτερο στην καριέρα μου».

Σε δική του τοποθέτηση, ο Ντίνος Μήτογλου είπε: «Είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Γνωρίζουμε τον κόουτς. Ξέρουμε τι στιλ παιχνιδιού παίζει η Τουρκία, έχει τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες. Έχουμε κάνει πολύ καλό σκάουτινγκ, είμαστε έτοιμοι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι, πολύ σημαντικό. Ταυτόχρονα, χαίρεσαι να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Είμαστε ευλογημένοι και θέλουμε πάρα πολύ τη νίκη».

Με πληροφορίες από ΕΡΤsports

