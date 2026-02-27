Απόψε το Ελλάδα – Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Mundobasket: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ υποδέχεται στην Αθήνα την ομάδα του Μαυροβουνίου για τον αγώνα που θα πραγματοποιηθεί απόψε για τα προκριματικά του Mundobasket.

Αυτή θα είναι η πρώτη από τις δυο αναμετρήσεις Ελλάδας και Μαυροβουνίου μέσα σε λίγες μέρες. Ο δεύτερος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα 2 Μαρτίου στην Ποντγκόριτσα.

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στο Sunel Arena και θα ξεκινήσει στις 19.00. Θα μεταδοθεί ζωντανά από ΕΡΤ1 και Match Center.

Απόψε το Ελλάδα - Μαυροβούνιο: Η προετοιμασία της Εθνικής

Από ελληνικές ομάδες της Euroleague νωρίτερα ενσωματώθηκαν οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Όμηρος Νετζήπογλου από τον Ολυμπιακό και Βασίλης Τολιόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ από τον Παναθηναϊκό. Ωστοσο, ο Σαμοντούροβ δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του και μένει εκτός.

Την Πέμπτη ο Κώστας Παπανικολάου, επέστρεψε μαζί με την αποστολή του Ολυμπιακού από το Κάουνας και ενσωματώθηκε στις προπονήσεις της «επίσημης αγαπημένης».

Σήμερα το πρωί προπονήθηκαν και οι «πράσινοι» Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Νίκος Ρογκαβόπουλος, αφού ο Παναθηναϊκός είχε αγώνα με την Παρί την Πέμπτη.

Μία αλλαγή που προέκυψε αναφορικά με τις κλήσεις του Σπανούλη αφορά τον Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ που αντικατέστησε τον αδελφό του Ναζ, ο οποίος ήλθε στην Ελλάδα με ένα πρόβλημα τραυματισμού σε δάχτυλο του χεριού. Αν και κατέβαλε προσπάθεια στις δύο πρώτες προπονήσεις, το πρόβλημα δεν του επέτρεπε ευχέρεια κινήσεων.

Εκτός αγώνα τραυματισμού τέθηκε και ο Αντώνης Καραγιαννίδης.

Την παρουσία τους στην προετοιμασία της εθνικής ολοκλήρωσαν το απόγευμα της Πέμπτης (26/2) οι Νίκος Περσίδης, Νίκος Δίπλαρος, Νίκος Τουλιάτος και Νίκος Πλώτας.

Απόψε το Ελλάδα - Μαυροβούνιο: Οι επιλογές του Αντρέι Ζάκελι

Ο Αντρέι Ζάκελι επέλεξε για τον πρώτο αγώνα 14 παίκτες, ενώ μένουν εκτός έμειναν οι Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς, Κέντρικ Πέρι και Κάιλ Όλμαν.

Αναλυτικά η αποστολή:

Ιγκόρ Ντρόμπνιακ (Σπάρτακ Σουμπότιτσα), Ντανίλο Ιβάνοβιτς (Ποντγκόριτσα), Ντέρεκ Νίνταμ (Τζιρόνα), Μάσαν Βρμπιτσα (Ποντγκόριτσα Bemax), Μπάλσα Ζιβάνοβιτς (Σουτιέσκα), Πέταρ Πόποβιτς (Ιλίρια), Άντριγια Βουσούροβιτς (Σουτιέσκα), Ζόραν Βούτσελιτς (Ντέρμπι), Τζόρτζε Γιοβάνοβιτς (Μπουντούτσνοστ), Ντίνο Ράντοντσιτς (Μπάσκετ Κορούνια), Εμίρ Χατζιμπέγκοβιτς (Ντέρμπι), Μάρκο Σιμόνοβιτς (Τουρκ Τέλεκομ), Ζόραν Νίκολιτς (Μπουντούτσνοστ), Αλέκσα Ίλιτς (Ντέρμπι).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ

