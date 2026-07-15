Απόψε το Αγγλία - Αργεντινή για το Μουντιάλ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Με το Αγγλία - Αργεντινή ολοκληρώνεται η ημιτελική φάση του Μουντιάλ 2026, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν απόψε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (19/7).

Υπενθυμίζεται πως στον πρώτο ημιτελικο, η Ισπανία επικράτησε της Γαλλίας με 0-2, μία από τις εκπλήξεις της διοργάνωσης, καθώς οι «τρικολόρ» θεωρούνταν το φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Όσον αφορά τη σημερινή αναμέτρηση ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή, ομάδες με διαχρονική κόντρα και ποδοσφαιρική ιστορία που φτάνει τη δεκαετία του '60, θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταθοδεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1.

Μουντιάλ 2026: Τι έγινε στον πρώτο ημιτελικό

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία «πάτησε» την- κατά γενική ομολογία καλύτερη ομάδα μέχρι σήμερα στο Παγκόσμιο Κύπελλο- Γαλλία, κι έγινε η πρώτη φιναλίστ του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026.

Στο «Ντάλας Στάντιουμ» η «ρόχα» έκανε «πάρτι» απέναντι στους «μπλε», ανήμερα της εθνικής τους εορτής, επικράτησε με 2-0 και 16 χρόνια μετά τη Νότια Αφρική θα έχει την ευκαιρία το βράδυ της Κυριακής (19/7, 22:00) να κατακτήσει ξανά το βαρύτιμο τρόπαιο απέναντι στο νικητή του δεύτερου χρονικά ημιτελικού της Τετάρτης (15/7, 22:00) ανάμεσα στην Αγγλία και στην Αργεντινή. Η Γαλλία θα αγωνιστεί στον «μικρό» τελικό (19/7) απέναντι στον ηττημένο του ίδιου ζευγαριού.

Όπως και το 2024 στον ημιτελικό του EURO της Γερμανίας (2-1), έτσι και τώρα, η Ισπανία «πέταξε έξω» τους Γάλλους και πάλι στην τετράδα, μόνο που αυτή τη φορά η διοργάνωση έχει σαφώς μεγαλύτερη βαρύτητα. Κυριολεκτικά αγνώριστη η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν, ακίνδυνη επιθετικά και με λάθη στην άμυνα δεν δικαιολόγησε σε καμία στιγμή του ματς τη φήμη του μεγάλου φαβορί που τη συνόδευε.

Με απίστευτη ψυραιμία και στα 90 λεπτά, τρομερή συνοχή σε όλες τις γραμμές της και τους Ρόδρι, Γιαμάλ να κάνουν τη διαφορά, η ομάδα του Λουίς Ντε λα Φουέντε νίκησε απόλυτα δίκαια και πλέον μπορεί βάσιμα να ονειρεύεται το τρόπαιο.