Απόψε το ΑΕΚ - Ράγιο Βαγεκάνο: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε τη Ράγιο Βαγεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενόψει του κρίσιμου αγώνα των προημιτελικών του UEFA Europa Conference League.

Η Ένωση ετοιμάζεται για τη μεγάλη ευρωπαϊκή ανατροπή. Μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα στο Βαγέκας, που την άφησε μπροστά σε μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή, η ΑΕΚ καλείται να ανατρέψει διαφορά τριών τερμάτων απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η ΑΕΚ θα παραταχθεί χωρίς τον πρώτο της σκόρερ, Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες στο ματς του Βαγέκας.

Ο αγώνας ξεκινά στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από ANT1, COSMOTE TV SPORT 2, ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

Το πρόγραμμα στα προημιτελικά του Conference League:

Μεγάλη Πέμπτη 09/04

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0

Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα 3-0

Μάιντς – Στρασβούργο 2-0

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Άλκμααρ 3-0

Πέμπτη 16/04