Απόψε το ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Με το ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, ολοκληρώνεται απόψε η 19η αγωνιστική της Super League Greece.

Η αναμέτρηση μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού αναμένεται να ξεκινήσει στις 09:00 το βράδυ της Κυριακής και να καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sports 1.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε και στις δύο περσινές αναμετρήσεις στην έδρα της ΑΕΚ, με 1-0 στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και με 2-0 στη διαδικασία των Playoffs. Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, πήρε τη νίκη με 2-0 στην αναμέτρησή τους για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, όμως οι Ερυθρόλευκοι προκρίθηκαν στον τελικό μετά το 6-0 της πρώτης μεταξύ τους αναμέτρησης.

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα της Super League

Σάββατο 31/1

Παναιτωλικός - Άρης 0-1

Ατρόμητος - ΟΦΗ 1-2

Βόλος - ΑΕΛ 0-2

Κυριακή 1/2