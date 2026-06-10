Από τον Σομαλό διαιτητή μέχρι την εθνική Ιράν: Οι ιστορίες πίσω από το χάος με τις βίζες στο Μουντιάλ 2026

Η FIFA έχει καταφέρει σε προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα να εξασφαλίσει ειδικές διευκολύνσεις εισόδου για φιλάθλους, δημοσιογράφους και αποστολές ομάδων. Ωστόσο, ενόψει του Μουντιάλ του 2026, που θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διαφορετικό εμπόδιο: τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Από διαιτητές και ποδοσφαιριστές μέχρι μέλη αποστολών και φιλάθλους, αρκετοί άνθρωποι που συνδέονται με τη διοργάνωση έχουν ήδη αντιμετωπίσει προβλήματα με θεωρήσεις εισόδου, ελέγχους στα σύνορα ή ακόμη και απαγορεύσεις εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρώτος Σομαλός διαιτητής που χάνει το Μουντιάλ

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Ομάρ Αρτάν, ο οποίος είχε επιλεγεί από τη FIFA ανάμεσα στους 52 διαιτητές της διοργάνωσης και επρόκειτο να γίνει ο πρώτος Σομαλός διαιτητής στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Παρότι ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ενταχθεί στο πρόγραμμα προετοιμασίας των διαιτητών, του απαγορεύθηκε η είσοδος κατά την άφιξή του στο Μαϊάμι.

Facebook Twitter O Ομάρ Αρτάν από τη Σομαλία είχε επιλεγεί από τη FIFA ανάμεσα στους 52 διαιτητές της διοργάνωσης / Φωτ.: Getty Images

Η FIFA επιβεβαίωσε ότι δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει ούτε στην εκπαίδευση ούτε στους αγώνες της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι δεν εμπλέκεται στις διαδικασίες χορήγησης βίζας ή στους ελέγχους εισόδου που πραγματοποιούν οι χώρες υποδοχής.

Η εθνική Ιράν που προπονείται στο Μεξικό

Ακόμη πιο περίπλοκη είναι η κατάσταση για την εθνική ομάδα του Ιράν.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 15 αξιωματούχοι και μέλη του τεχνικού επιτελείου δεν έλαβαν άδεια εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι έχουν εγκρίνει την είσοδο όλου του «απαραίτητου» προσωπικού, ωστόσο η ιρανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι δυσκολεύουν τη συμμετοχή τόσο της αποστολής όσο και των φιλάθλων της ομάδας.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Αμίρ Γκαλενοεΐ χαρακτήρισε την κατάσταση πρωτοφανή, δηλώνοντας ότι δεν έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι περιορισμοί έχουν επηρεάσει ακόμη και την προετοιμασία της ομάδας. Αντί να εγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν μετέφερε τη βάση του στην Τιχουάνα του Μεξικού, ακριβώς δίπλα στα αμερικανικά σύνορα.

Αυτό σημαίνει ότι οι διεθνείς του Ιράν ενδέχεται να αναγκάζονται να περνούν τα σύνορα για κάθε αγώνα και να επιστρέφουν στο Μεξικό αμέσως μετά, δημιουργώντας ένα πρωτόγνωρο οργανωτικό και αγωνιστικό πρόβλημα για μια ομάδα που συμμετέχει στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά του πλανήτη.

Facebook Twitter Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν / Φωτ.: Getty Images

Ο Ιρακινός διεθνής που κρατήθηκε επί επτά ώρες

Οι δυσκολίες δεν περιορίζονται στο Ιράν.

Η αναστολή λειτουργίας των αμερικανικών προξενικών υπηρεσιών στο Ιράκ έχει καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη την έκδοση νέων θεωρήσεων εισόδου για πολίτες της χώρας.

Ακόμη και όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα δεν είναι βέβαιο ότι θα περάσουν εύκολα τα σύνορα. Ο διεθνής επιθετικός Αϊμέν Χουσεΐν κρατήθηκε και ανακρίθηκε για σχεδόν επτά ώρες στο αεροδρόμιο Ο' Χέαρ του Σικάγου πριν του επιτραπεί τελικά η είσοδος στις ΗΠΑ.

Λιγότερο τυχερός ήταν ο φωτογράφος της εθνικής ομάδας του Ιράκ, Ταλάλ Σαλάχ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κρατήθηκε για περισσότερες από δέκα ώρες από τις αμερικανικές αρχές, ενώ ακολούθησε έλεγχος του κινητού του τηλεφώνου. Τελικά δεν του επετράπη η είσοδος στη χώρα και αναγκάστηκε να επιστρέψει.

Ο Ελβετός επιθετικός και η βίζα της τελευταίας στιγμής

Προβλήματα αντιμετώπισε και ο διεθνής επιθετικός της Ελβετίας Μπριλ Εμπολό.

Ο ποδοσφαιριστής της Ρεν δεν μπόρεσε να ενταχθεί εγκαίρως στην προετοιμασία της εθνικής του ομάδας, καθώς προέκυψε εμπλοκή με τη βίζα εισόδου του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο γεννημένος στο Καμερούν επιθετικός χρειάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη επίσκεψη στην αμερικανική πρεσβεία της Βέρνης προκειμένου να εξασφαλίσει άδεια εισόδου λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα συνδεόταν με καταδίκη που είχε δεχθεί το 2023 για απειλές, υπόθεση για την οποία του είχε επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο με αναστολή.

Το πιο απρόσιτο Μουντιάλ των τελευταίων δεκαετιών;

Τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο ποδοσφαιριστές και αξιωματούχους.

Ακόμη και φίλαθλοι από χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ESTA, το οποίο επιτρέπει ταξίδια στις ΗΠΑ χωρίς κανονική βίζα, έχουν αναφέρει προβλήματα με τις εγκρίσεις εισόδου τους.

Το BBC Scotland μετέδωσε την περίπτωση δύο οικογενειών από τη Σκωτία που είχαν λάβει κανονικά έγκριση ταξιδιού μήνες πριν από το τουρνουά, μόνο για να διαπιστώσουν λίγες ημέρες πριν από την αναχώρησή τους ότι το καθεστώς τους είχε αλλάξει σε «μη εξουσιοδοτημένο για ταξίδι».

Για τους φιλάθλους εκτός του προγράμματος ESTA, το πρόβλημα είναι και οικονομικό. Ενώ η ηλεκτρονική άδεια εισόδου κοστίζει 40 δολάρια, η κανονική τουριστική βίζα ανέρχεται στα 185 δολάρια, χωρίς να υπολογίζονται τα αεροπορικά εισιτήρια, η διαμονή και τα εισιτήρια των αγώνων.

Μεταξύ των χωρών που έχουν εξασφαλίσει συμμετοχή στο Μουντιάλ, το Ουζμπεκιστάν και ο Ισημερινός συγκαταλέγονται σε εκείνες όπου τα ποσοστά απόρριψης αιτήσεων για αμερικανική βίζα ξεπερνούν το 40%. Το ίδιο ισχύει και για αρκετές εθνικές ομάδες από την Αφρική καιτη Μέση Ανατολή που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από Guardian