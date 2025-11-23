Αντετοκούνμπο για Στέφανο Τσιτσιπά: «Αφήστε το παιδί ήσυχο»

Την ενόχλησή του εξέφρασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, για τις ερωτήσεις που δέχτηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς από δημοσιογράφους σε πρόσφατες τηλεοπτικές του δηλώσεις.

Αν και δε συνηθίζει να χρησιμοποιεί τα social media με αυτό τον τρόπο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις ερωτήσεις που δέχτηκε ο κορυφαίος τενίστας, σε ανάρτηση με ένα βίντεο από τις δηλώσεις του.

Συγκεκριμένα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε δηλώσεις σε εκπομπή του ANT1 και αντί να ερωτηθεί από τον δημοσιογράφο για το τένις, ερωτήθηκε για τα προσωπικά του.

Ο σταρ του NBA φάνηκε αρκετά ενοχλημένος με την επιμονή του δημοσιογράφου σε τέτοιου είδους ερωτήσεις και σχολίασε κάτω από το βίντεο από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Τι ηλιθιότητες είναι αυτές; Αφήστε το παιδί ήσυχο» ανέφερε χαρακτηριστικά.