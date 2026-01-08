Αντετοκούνμπο για Μπακς: Σκοπεύω να μείνω εδώ, αν δεν με θέλουν δεν έχω τον έλεγχο, είμαι υπάλληλος

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την πορεία του στο μπάσκετ και ξεκαθάρισε, ότι θέλει να παραμείνει στους Μπακς, την ώρα που το όνομά του ακούγεται έντονα στους κύκλους των Νιου Γιορκ Νικς και Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο Greek Freak σχολίασε ότι «δεν πάει πουθενά» και πρόσθεσε «… αλλά αυτό ισχύει μέχρι σήμερα… Αύριο, όταν ξυπνήσω, μπορεί να μην είναι όλα τέλεια. Σήμερα, η σχέση μας είναι υπέροχη. Αύριο μπορεί να είναι διαφορετική. Το ίδιο ισχύει και για τη σύζυγό μου. Το πλάνο μου είναι να είμαι εδώ για όλη μου την καριέρα. Αν δεν με θέλουν… Δεν έχω εγώ τον έλεγχο. Είμαι υπάλληλος».



Αρχικά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε στο “The Athletic”:



«Δεν πάω πουθενά. Είμαι αφοσιωμένος στην ομάδα. Θέλω να ανατρέψω την κατάσταση. Θέλω να παίξω καλό μπάσκετ. Θέλω να είμαι υγιής. Θέλω να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου. Θέλω να κερδίσω παιχνίδια. Στα τελευταία έξι ματς έχουμε ρεκόρ 4-2. Έχουμε πολλά ματς μπροστά μας. Είμαι αφοσιωμένος. Η προτεραιότητά μου είναι να παραμείνω υγιής».

Αναφορικά με το αν έχει πάρει την τελική του απόφαση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε: «Μέχρι σήμερα. Ξέρεις πώς λένε αυτό για την σύντροφό σου ή τη γυανίκα σου, πάντα πρέπει να λες “μέχρι σήμερα”».



Σε σχόλιο σχετικά με το ότι οι φίλαθλοι θεωρούν πως ο ίδιος θέλει να φύγει, τοποθετήθηκε λέγοντας: «Δεν με νοιάζει. Πραγματικά. Δεν με επηρεάζει. Αυτό που με νοιάζει είναι το μπάσκετ. Θέλω να είμαι καλός σε αυτό που κάνω. Και υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να κάνω, τα οποία θα τα κάνω στο παρκέ».



«Αλλά αύριο, όταν ξυπνήσω, μπορεί να μην είναι όλα τέλεια. Σήμερα, η σχέση μας είναι υπέροχη. Αύριο μπορεί να είναι διαφορετική. Το ίδιο ισχύει και για τη γυναίκα μου. Μέχρι σήμερα, η γυναίκα μου είναι υπέροχη. Είναι υπέροχη μητέρα. Είναι υπέροχη σύντροφος. Με υποστηρίζει. Μέχρι σήμερα. Αύριο, μπορεί να ξυπνήσει και να πει: “Δεν το θέλω αυτό. Έπαψα να σε αγαπώ”. Μέχρι σήμερα, εγώ και ο Τζον (General Manager των Μπακς) έχουμε μια καλή σχέση. Αύριο, ο Τζον μπορεί να σκεφτεί ότι υπάρχει κάτι άλλο εκεί έξω και μπορεί να χρειαστεί να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Ξέρετε, για μένα, αυτή τη στιγμή, σήμερα, είμαι αφοσιωμένος - όχι 100%, αλλά 1 εκατομμύριο τοις εκατό στους συμπαίκτες μου, στο επάγγελμά μου, σε αυτή την ομάδα και σε αυτή την πόλη. Ένα εκατομμύριο τοις εκατό. Δεν κοιτάζω δεξιά. Δεν κοιτάζω αριστερά. Κοιτάζω μόνο το επόμενο παιχνίδι, που είναι με τους Λέικερς, και θέλω να κερδίσω το παιχνίδι. Θέλω να μαζέψουμε πολλές νίκες πριν από το All-Star game για να επιστρέψουμε στην… κούρσα. Πού είμαστε, 11οι τώρα; Δεν είμαστε έτσι, ξέρεις. Αυτό είναι το μόνο που έχω στο μυαλό μου», πρόσθεσε.



Τέλος, ξεκαθάρισε για το μέλλον του στους Μπακς: «Το πλάνο μου είναι να είμαι εδώ για όλη μου την καριέρα. Αν δεν με θέλουν… Δεν έχω εγώ τον έλεγχο. Είμαι υπάλληλος».